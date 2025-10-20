Thane News: पालिका बसमार्गात बदल, अवजड वाहनांना सक्त बंदी अन्...; गर्दी टाळण्यासाठी दिवाळीपूर्व वाहतुकीचा मास्टर-प्लॅन!

उल्हासनगर : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर उल्हासनगरातील नेहरू चौक परिसर, जो शहरातील सर्वात मोठी बाजारपेठ मानला जातो, येथे वाढत्या गर्दीचा आणि वाहतूक कोंडीचा प्रश्न हाताळण्यासाठी वाहतूक विभाग, पोलीस प्रशासन आणि व्यापारी संघटनांची संयुक्त बैठक घेऊन वाहतूक व्यवस्थेचा मास्टर-प्लॅन तयार करण्यात आला आहे..अवजड वाहनांना बंदी आणि वनवे व्यवस्था लागूदिवाळी काळात बाजारपेठेतील गर्दी वाढत असल्याने वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शिरू चौक–नेहरू चौक, पटेल मार्ट–नेहरू चौक, आणि अमन रोड या मार्गांवर आता वनवे (एकमार्गी) वाहतूक लागू करण्यात आली आहे. या मार्गांवर केवळ दुचाकी वाहनांना प्रवेश देण्यात येणार असून, सकाळी ११ ते रात्री १ वाजेपर्यंत अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी घालण्यात आली आहे..ऑर्केस्ट्रा, बारमध्ये पोलिसांकडून अधिकारांचा गैरवापर होतोय; आहारची उच्च न्यायालयात धाव, याचिका दाखल करत सांगितलं....बैठकीत सर्वसंमतीने निर्णयवाहतूक विभागाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेश शिरसाठ, वाहतूक शाखेचे नाना आव्हाड, तसेच उल्हासनगर शॉपकीपर असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपक छतलानी यांच्या उपस्थितीत ही बैठक झाली..यामध्ये अमन शॉपकीपर असोसिएशन, नेहरू चौक शॉपकीपर असोसिएशन, पूज पंचायत जपानी बाजार आणि न्यू रोड शॉपकीपर असोसिएशन यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या सर्वांनी मिळून दिवाळीतील नागरिकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत वाहतुकीसंबंधी नियमावलीवर सहमती दर्शवली..पालिका बससेवेच्या मार्गात बदलउल्हासनगर महानगरपालिकेच्या बस सेवा पूर्वी गोलमैदान, नेहरू चौक मार्गे प्राचीन शिवमंदिराकडे जात असत. मात्र सध्या या परिसरात अतिगर्दी आणि पादचारी वाहतुकीचा ताण लक्षात घेऊन, महानगरपालिकेच्या बसमार्गात बदल करण्यात आला आहे. आता बस या महानगरपालिकेच्या अंतर्गत मार्गाने प्राचीन शिवमंदिराकडे जाऊ लागल्या आहेत, ज्यामुळे प्रवास अधिक सुरळीत होईल, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली..Mumbai News: पर्यटकांचा होणार प्रदूषणमुक्त प्रवास! संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात येणार नव्या ई-बग्गी .सुरक्षितता आणि शिस्त हाच उद्देशवाहतूक विभाग आणि व्यापारी संघटनांच्या या संयुक्त उपक्रमामुळे दिवाळीत खरेदीसाठी आलेल्या नागरिकांना गर्दीतून सुटका मिळणार आहे. तसेच, बाजारपेठेतील रस्ते शिस्तबद्ध आणि सुरक्षित राहावेत, हा या मास्टर-प्लॅनचा प्रमुख उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.