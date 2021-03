मुंबई नागपूर प्रस्तावीत बुलेट ट्रेनसाठी सर्वेक्षण सुरु; हायस्पीड रेल्वेसाठी लिडार तंत्रज्ञानाची मदत

मुंबई, ता.12 : मुंबई ते नागपूर या प्रस्तावीत हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉरसाठी लिडार सर्व्हेक्षणाला शुक्रवारपासून सुरुवात झाली आहे. लिडार तंत्रज्ञान आणि इमेजरी सेंसॉरने सज्ज असलेल्या विमानाने या सर्वेक्षणासाठी पहिले उड्डाण भरले. या सर्वेक्षणाच्या आधारावर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येणार आहे. तीन ते चार महिन्यात हा अहवाल मिळणार आहे. या मार्गावर जवळपास 13 स्टेशन उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. मुंबई ते नागपूर प्रस्तावित बुलेट ट्रेनचा मार्गाची एकुण लांबी 736 किलोमीटर एवढी आहे. या प्रकल्पाद्वारे नागपूर, खापरी, वर्धा, पुलगाव, कारंजा लाड, मालेगाव, मेहकर, जालना, औरंगाबाद, शिर्डी, नाशिक, इगतपूरी आणि शहापूर ही शहरे जोडली जाणार आहेत. राष्ट्रीय हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनने लिमिटेडेने या सर्वेक्षणाची माहिती दिली. देशातील सात हायस्पीड रेल कॉरिडोरचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी रेल कॉर्पोरेशनला देण्यात आली आहे. महत्त्वाची बातमी : क्राईम ब्रांचमधून बदली झाल्यानंतर वादग्रस्त अधिकारी सचिन वाझे आता दिसणार 'या' विभागात लिडार टेक्नालॉजीचा वापर लिडार अर्थातच लाईट डिटेक्शन अँड रेंजिग तंत्रज्ञानामुळे जमीनीवरची परिस्थिती अचूक टिपता येते. एरीयल लिडार आणि इमॅजरी सेंसॉर बसवलेल्या विमानाद्वारे हवाई पाहणी केली जाते. या सेंसॉरच्या माध्यमातून प्रकल्पालगत 150 मिटरपर्यंतक परिसरातील भौगौलिक रचना आणि इतर तपशील मिळतो. छायाचित्रे, व्हिडीओ घेण्याासाठी 100 मेगापिक्सल क्षमतेचे कॅमेरे वापरल्या जातात. लेझर, जीपीएस डेटा, वास्तावित छायाचित्राच्या संयोजनातून सर्व माहिती गोळा केली जाते. या माहितीच्या आधारे त्री डी टोपोग्राफीकल मॅप तयार होतो. त्यामध्ये प्रकल्पासाठी लागणारी जागा, स्टेशन आणि डेपोचे लोकेशनचे तपशील मिळतो. with the help of lidar technology inspection of mumbai nagpur high speed train rout done

