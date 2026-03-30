Punjab Mail : ११४ वर्षांची परंपरा जपत ‘पंजाब मेल’ नव्या रूपात रुळांवर

- नितीन बिनेकरमुंबई - शतकाहून अधिक इतिहास लाभलेली मध्य रेल्वेची मानाची ट्रेन क्र. १२१३७/३८ पंजाब मेल एक्स्प्रेस नव्या आकर्षक आणि आधुनिक रूपात सोमवारपासून प्रवाशांच्या सेवेत दाखल झाली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथे आयोजित 'ट्रेन महोत्सवा'त या ऐतिहासिक गाडीच्या नूतनीकरणानंतरचे स्वरूप प्रवाशांसमोर सादर करण्यात आले. परंपरा आणि आधुनिक सुविधांचा संगम साधत मध्य रेल्वेने या गाडीला नवसंजीवनी दिल्याचे यावेळी सांगण्यात आले..गाडी सुटण्याच्या सुमारे एक तास आधीपासूनच सीएसएमटी स्थानकावर उत्सवी वातावरण निर्माण झाले होते. रेल्वेप्रेमी, प्रवासी, अधिकारी आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून या ऐतिहासिक गाडीचा वारसा अनुभवला. सायंकाळी ६.३५ पासून गाडी सर्वसामान्य प्रवाशांना पाहण्यासाठी खुली करण्यात आली होती. यावेळी पंजाब मेलच्या इतिहासावर आधारित दृकश्राव्य सादरीकरणही करण्यात आले..नूतनीकरणाच्या कामांतर्गत प्रथम वातानुकूलित, द्वितीय वातानुकूलित तसेच पॅन्ट्री कारमध्ये वारसा संकल्पनेवर आधारित आकर्षक विनाइल रॅपिंग करण्यात आले आहे. डब्यांमध्ये सीएसएमटी, गेटवे ऑफ इंडिया आणि अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिराची छायाचित्रे लावून महाराष्ट्र आणि पंजाबमधील सांस्कृतिक नात्याचे प्रतीक दर्शविण्यात आले आहे. तसेच १९१२ पासूनच्या पंजाब मेलच्या ऐतिहासिक प्रवासाचा आढावा चित्रांच्या माध्यमातून मांडण्यात आला आहे..प्रवाशांच्या सोयींवर भरप्रवाशांचा प्रवास अधिक सुखकर आणि स्वच्छ राहावा यासाठी सर्व वातानुकूलित डब्यांमध्ये नवीन पडदे बसविण्यात आले आहेत. याशिवाय ऑटो एअर फ्रेशनर्स, सोप डिस्पेंसर, सुधारित नळव्यवस्था, पीव्हीसी फ्लोअरिंगची दुरुस्ती, सीट कव्हर डिस्पेंसर तसेच स्वच्छतेसाठी आवश्यक विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत..१९१२ पासूनची गौरवशाली परंपरा'पंजाब मेल' ही भारतीय रेल्वेतील सर्वात जुन्या आणि प्रतिष्ठित गाड्यांपैकी एक असून १ जून १९१२ रोजी बल्लार्ड पियर मोल स्थानकावरून तिची पहिली फेरी सुरू झाली होती. मुंबई आणि उत्तर भारताला जोडणारी ही गाडी आजही ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक दुवा म्हणून ओळखली जाते..अधिकाऱ्यांची उपस्थितीया कार्यक्रमाला मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक प्रवीण गोस्वामी, मुंबई विभागाचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक हिरेश मीना, प्रमुख यांत्रिक अभियंता सुबोध कुमार सागर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी, रेल्वेप्रेमी आणि प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.मध्य रेल्वेकडून वारसा जपत आधुनिक सुविधा देण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा उपक्रम असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले.