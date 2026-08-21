Mumbai News: पीओपी मूर्तींबाबत हायकोर्टाचा दिलासा, सहा फुटांवरील गणेशमूर्तींचे नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जनाचा मार्ग मोकळा

मुंबई : 'प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस बाबत (पीओपी) राज्य सरकारचे गेल्या वर्षीचे धोरण यंदाही लागू होणार असल्याचे गुरुवारी (ता. २०) उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार 'पीओपी 'पासून तयार केलेल्या सहा फुटांवरील गणेशमूर्तीचे विसर्जन यंदाही नैसर्गिक जलस्रोतांतच होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..'पीओपी'पासून तयार केलेल्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये करण्यास विरोध दर्शविणाऱ्या जनहित याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १४) याबाबतचा निकाल राखून ठेवला होता. निकाल येईपर्यंत ९ जूनच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सांगण्यात आले होते; परंतु न्यायालयाच्या या आदेशाची लेखी प्रत उपलब्ध न झाल्याने ९ जून की २४ जुलै २०२५ रोजीच्या अंतरिम आदेशांची अंमलबजावणी करायची याबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. .Shweta Tiwari: राज ठाकरे जर अशी माणसं तुमचे समर्थक असतील, तर! श्वेता तिवारीचा सवाल; म्हणाली, फक्त मराठी बोलणं म्हणजे... .त्यामुळे निकालापर्यंत अंमलबजावणीसाठी अंतरिम आदेशाबाबत स्पष्टता देण्याची विनंती राज्य सरकारकडून महाधिवक्ते मिलिंद साठ्ये यांनी बुधवारी न्यायालयाकडे केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्या वेळी निर्णय येईपर्यंत ९ जूनऐवजी २४ जुलैच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..दरम्यान, २४ जुलै २०२५च्या आदेशानुसार, सहा फुटांपर्यंतच्या गणेशमूर्तीचे कृत्रिम तलावांत विसर्जन करणे बंधनकारक करण्यात आले होते, तर सहा फुटांवरील गणेशमूर्तीचे नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जन करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. हा अंतरिम आदेश निकाल दिला जाईपर्यंत लागू राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे मुंबईतील सहा फुटांपेक्षा उंच गणेशमूर्तीच्या विसर्जनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे..Rickshaw-Taxi Fare Hike: रिक्षा-टॅक्सीचा प्रवास महागणार, 1 सप्टेंबरपासून नवे दर लागू होणार; किती भाडे वाढणार?.प्रकरण काय? गेल्या वर्षी २४ जुलैच्या अंतरिम आदेशाच्या आधारे राज्य सरकारने विसर्जनाबाबत धोरण आखले होते. त्याची मुदत ३१ मार्चला संपुष्टात आल्याने हेच धोरण यंदा कायम ठेवण्यास परवानगी देण्याची मागणी राज्य सरकारने न्यायालयाकडे केली. दुसरीकडे गेल्या वर्षीच्या आदेशानंतरही सहा फुटांपर्यंतच्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. या विसर्जनाला आक्षेप घेणारी जनहित याचिका न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.