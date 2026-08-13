Ganeshotsav: हिंदू धर्मात विसर्जनाचा उल्लेख आहे? लेखी पुरावा सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

मुंबई : हिंदू धर्मशास्त्रात मूर्ती विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतातच करावे असा उल्लेख आहे का, अशी विचारणा मंगळवारी (ता. ११) उच्च न्यायालयाने मूर्तिकार संघटनेकडे केली. त्यासंदर्भात लेखी पुरावा सादर करण्याचे आदेश दिले..सहा फुटांपर्यंतच्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन कृत्रिम तलावात, तर सहा फुटांवरील मूर्तीचे विसर्जन हे नैसर्गिक जलस्रोतात करण्याबाबत राज्य सरकारने गेल्या वर्षी लागू केलेले धोरण यंदा मार्चमध्ये संपुष्टात आले..Mumbai High Court Order : जयगड बंदरातील आमिराती गॅसवाहू जहाजाबाबत हायकोर्टाचा मोठा निर्णय; साडेनऊ कोटी भरा, नाहीतर गॅस रिकामा करा!.तेच यावर्षीही लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारने केली. संपुष्टात आलेले धोरण पुन्हा अमलात आणण्यामागे काहीच अर्थ नाही, असा दावा करून पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशींसह अन्य काहींनी अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांच्यामार्फत विरोध केला. त्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात मोठ्या मूर्तीचे प्रतीकात्मक विसर्जन करून लहान मूर्तीचे विसर्जन कृत्रिम तलावात होते. हा पुणे पॅटर्न राज्यभरात राबवला जाऊ शकतो, असा पुनरुच्चार काही मूर्तिकारांनी केला; मात्र या शिफारशीला पीओपी मूर्तिकार संघटनांनी विरोध केला..हिंदू धर्मशास्त्रात प्रतीकात्मक विसर्जनाला परवानगी नसल्याचे अन्य पीओपी मूर्तिकार संघटनांनी सांगितले. त्यावर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने हिंदू धर्मशास्त्रात मूर्ती विसर्जन करावेच आणि तेही नैसर्गिक जलस्रोतातच करावे, असा उल्लेख कुठे आहे का, अशी विचारणा केली. हिंदू धर्मग्रंथ हे तीन हजार वर्षांपूर्वीचे आहेत. त्या वेळी पीओपी अस्तित्वातच नसल्याचा दावा मूर्तिकारांनी केला..Mumbai Rain: मुंबईत पावसाची दमदार हजेरी! पाणीपुरवठा करणारी धरणं ९० टक्के फुल्ल; कोणत्या तलावात किती पाणीसाठा?.१.८३ लाख टन पीओपीचा वापरदेशभरात दरवर्षी एक लाख ८३ हजार टन पीओपी वापरले जाते. त्यापैकी ४० हजार टन पीओपीचा वापर मूर्ती घडविण्यासाठी केला जात असल्याची माहिती मूर्तिकार संघटनांनी या वेळी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.