मुंबई

Ganeshotsav: हिंदू धर्मात विसर्जनाचा उल्लेख आहे? लेखी पुरावा सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

Mumbai High Court: हिंदू धर्मात विसर्जनाचा उल्लेख आहे का, अशी विचारणा करत लेखी पुरावा सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मूर्तिकार संघटनेला दिले.
Mumbai High Court

Mumbai High court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : हिंदू धर्मशास्त्रात मूर्ती विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतातच करावे असा उल्लेख आहे का, अशी विचारणा मंगळवारी (ता. ११) उच्च न्यायालयाने मूर्तिकार संघटनेकडे केली. त्यासंदर्भात लेखी पुरावा सादर करण्याचे आदेश दिले.

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