Landowners Compensation Hike: जमीनमालकांसाठी नुकसानभरपाईत वाढ, ४० वर्षांनंतर उच्च न्यायालयाचा निर्णय

मुंबई : नवी मुंबईतील रायगड जिल्ह्यात उरण तालुक्यातील बोकडविरास्थित संपादित जमिनींचे मूल्य प्रतिचौरस मीटर १,१२४ रुपयांवरून १,७२५ रुपये करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जवळपास ४० वर्षांनी या गावातील जमीनमालकांना वाढीव भरपाई मिळणार आहे..बोकडविरा है रेल्वे मार्ग, रस्ते, औद्योगिक क्षेत्रे आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपीटी) अशा दळणवळणाच्या दृष्टीने मोक्याच्या ठिकाणी आहे आणि नवी मुंबईसाठी नियोजित मोठ्या विकासाचा एक भाग आहे. त्यामुळे या घटकांचा विचार करून जमिनीचे मूल्य वाढवत असल्याचे न्या. अमित बोरकर यांच्या एकालपीठाने आदेशात नमूद केले..Central Railway: कर्जत-खोपोली प्रवास आरामदायी होणार, १५ डब्यांच्या लोकल धावणार, मध्य रेल्वेचा मोठा निर्णय; पाहा वेळापत्रक .जमीनमालकांना देय असलेल्या नुकसानभरपाईची वाढीव दराने पुनर्गणना केली जावी. ते लागू होणारे व्याज आणि इतर लाभांसाठीदेखील पात्र असतील. न्यायालयाने हा निकाल १० ऑगस्टला दिला होता..न्यायालयाचे निरीक्षणन्यायालयाने बोकडविराशी संबंधित आधीचा एक निकालही विचारात घेतला, ज्यामध्ये जमिनीचे मूल्य १,७२५ रुपये प्रति चौरस मीटर निश्चित केले. त्या निकालात जमिनीचे स्थान आणि गावाच्या परिसरातील विकासांचा विचार केला होता. बोकाडविरा आणि आसपासची गावे एकाच विकास आराखड्यांतर्गत येत होती आणि त्यांची जमीन एकाच उद्देशासाठी संपादित करण्यात आली होती. नुकसानभरपाई निश्चित करताना ही बाब महत्त्वाची असल्याचे न्या. बोरकर यांनी सरकारची याचिका फेटाळताना नमूद केले..World Record Tiranga Rally: डोंबिवलीत तिरंग्याचा विश्वविक्रमी डौल, ३५ हजार चौरस फुटांच्या ध्वजासह भव्य रॅली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.