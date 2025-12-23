Mumbai High Court: दुर्गंधीमुळे आणीबाणीची परिस्थिती! कांजूरमार्ग कचराभूमीबाबत उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

मुंबई : कांजूरमार्ग कचराभूमीतून पसरणाऱ्या दुर्गंधी आणि प्रदूषणामुळे आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अल्पकालीन योजना सुचवत त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सोमवारी (ता. २२) उच्च न्यायालयाने महापालिका आणि राज्य सरकारला दिले. प्रदूषणामुळे श्वास घेणे कठीण झाले असून, शुद्ध हवा हा प्रत्येकाचा जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, असे निरीक्षण न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले..न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्य नियुक्त समितीने नुकतीच कचराभूमीला भेट दिली. तेथे प्रचंड दुर्गंधी असल्याचे सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच अल्पकालीन उपाय तातडीने लागू करण्यासाठी आणि प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आयआयटी मुंबई आणि दिल्लीशी सल्लामसलत सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली..Mumbai News: दामोदर हॉलचा पुनर्विकास रखडला; नाट्यप्रेमींचा सवाल, आर्थिक घोटाळ्याचे सावट.त्यावर न्यायालयाने असमाधान व्यक्त करीत महापालिका केवळ बघ्याच्या भूमिकेत दिसत असल्याचे म्हटले. मूलभूत समस्यांसाठी नागरिकांना न्यायालयाची पायरी चढावी लागता कामा नये. कचराभूमीतील दुर्गंधीबाबत आम्हाला चिंता वाटते. कचराभूमीच्या कंत्राटदाराकडे येणाऱ्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक आणि ई-मेल आयडी असणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले..मुंबईत कायद्याची अंमलबजावणी नाही!कांजूरमार्ग कचराभूमीत दररोज सुमारे सहा हजार ५०० मेट्रिक टन कचरा येतो. त्यापैकी एक हजार मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होते, तर उर्वरित कचरा तसाच राहतो. दुसऱ्या दिवशी आणखी कचरा येतो. मागील काही वर्षांत वाढत्या लोकसंख्येमुळे कचऱ्यातही वाढ झाली आहे. मुळात ही कचराभूमी नाही. उघड्यावर कचरा हाताळल्यास दुर्गंधी पसरणारच. त्यामुळे कचरा झाकणे, ओल्या-सुक्या कचऱ्याचे वर्गीकरण करणे आणि कचरा उतरवताना काळजी घेणे, याबाबत खात्री करणे आदी उपाययोजना खंडपीठाने सुचवल्या. इतर शहरांच्या तुलनेत मुंबईत कठोर अंमलबजावणी होत नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले..Mumbai News: उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीतही नियमांचे उल्लंघन, समितीच्या अहवालातून माहिती उघड.आम्हाला निरोगी जीवनमान हवे!दिल्लीच्या तुलनेत मुंबईतील हवेची गुणवत्ता निर्देशांक कमी आहे; मात्र मुंबईतील हवेत पीएम २.५ (सूक्ष्म धूलिकण) जास्त असून, येथील हवा अधिक घातक असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला दिली. मुंबईत निर्माणाधीन इमारतींची संख्या अधिक असल्याचे नमूद करून आम्हाला मुंबईत निरोगी जीवनमान हवे आहे. त्याबाबत आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही, असेही खंडपीठाने अधोरेखित केले आणि या प्रकरणाची सुनावणी २४ डिसेंबरला ठेवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.