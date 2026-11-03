Mumbai News: ...ही न्यायाची थट्टा! भूखंडाचा ताबा देण्याचे म्हाडाला निर्देश, याचिकाकर्त्याला दिलासा

मुंबई : मालमत्तेचा ताबा देण्यापासून अशाप्रकारे वंचित ठेवणे म्हणजे 'न्यायाची थट्टा' असल्याचे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नुकतेच नोंदवीत दोन दशकांपासून भूखंड ताब्यात मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या याचिकाकर्त्याला दिलासा दिला. तसेच, कांदिवली (पश्चिम) मधील मोकळा भूखंड याचिकाकर्त्याला हस्तांतरित करण्याचे आदेश महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) दिले. .म्हाडाला नागरिकांना मनमानी पद्धतीने त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असेही निरीक्षण न्या. मकरंद कर्णिक आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच, आदेशाची प्रत उपलब्ध झाल्याच्या चार आठवड्यांत भूखंडाचा ताबा याचिकाकर्त्याकडे सोपवण्याचे आदेश दिले..Mumbai: मुंबई महापालिकेला मिळणार नवे सभागृह! सहा मजली इमारत, सांस्कृतिक दालन, व्यायामशाळा अन् प्रशस्त सभागृह; ४४ कोटींचा प्रस्ताव .म्हाडाचा तृतीय पक्ष हस्तांतरणाबाबतचा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला. हस्तांतरण योग्य पद्धतीने केले नसल्याची पृष्टी करणारी कागदपत्रे नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. याचिकेवरील सुनावणी अमलात आलेल्या भाडेकराराअंतर्गत याचिकाकर्त्यांच्या जमिनीवरील हक्काबाबत आहे, सध्याच्या 'सीआरझेड' नियमांनुसार तिथे बांधकाम करणे परवानगीयोग्य आहे की नाही, हा मुद्दा त्यांच्या विचाराधीन नाही, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले..'सीआरझेड' जमीन विकता येत नाही !म्हाडाने वृत्तपत्रात जाहिरात देऊन मोकळ्या विकसित भूखंडांच्या वाटपासाठी अर्ज मागवले होते, त्यासाठी अर्ज केल्यानंतर याचिकाकर्ते राजेश बचाव यांना कांदिवली (पश्चिम) स्थित चारकोप येथील आरएससी-११ परिसरातील सुमारे ७६.७५ चौरस मीटरचा भूखंड क्र. १०० मंजूर करण्यात आला..Mumbai News: दियावरून वादाचे फटाके! पालिकेच्या व्हिडिओवरून भाजप संतप्त; विरोधक आक्रमक.याचिकाकर्त्याने आवश्यक प्रीमियम आणि भाडे भरल्यानंतर, म्हाडाने २७ ऑक्टोबर २००५ मध्ये ९० वर्षांच्या कालावधीसाठी नोंदणीकृत भाडेकरार केला. त्यानंतरही, म्हाडाने त्यांना या जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा न दिल्यामुळे, याचिकाकर्त्याने याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली. हा भूखंड 'सागरी किनारा नियमन क्षेत्रांतर्गत' (सीआरझेड) येतो आणि न्यायालयीन निर्बंधांमुळे तो कोणालाही देता येणार नाही, असा दावा म्हाडाने केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.