मुंबई

Mumbai News: केवळ क्रूरतेचे आरोप पुरेसे नाहीत, घटस्फोटाची याचिका न्यायालयाने फेटाळली

Mumbai High Court: पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावत केवळ क्रूरतेचे आरोप पुरेसे नसून ठोस पुराव्यांद्वारे सिद्ध करणे गरजेचे असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले.
Mumbai High Court

Mumbai High court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : क्रूरतेचे आरोप करणे पुरेसे नसून, ते ठोस पुराव्यांद्वारे सिद्ध करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच पतीचा घटस्फोटाचा अर्जही न्यायालयाने फेटाळून लावला आणि कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

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