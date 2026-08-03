Mumbai News: केवळ क्रूरतेचे आरोप पुरेसे नाहीत, घटस्फोटाची याचिका न्यायालयाने फेटाळली

मुंबई : क्रूरतेचे आरोप करणे पुरेसे नसून, ते ठोस पुराव्यांद्वारे सिद्ध करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच पतीचा घटस्फोटाचा अर्जही न्यायालयाने फेटाळून लावला आणि कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला..केवळ क्रूरतेचे आरोप करणे पुरेसे नसून, ते ठोस पुराव्यांद्वारे सिद्ध करणे आवश्यक आहे. आरोपांवरून तथ्य सिद्ध होत नाही, असे न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने त्याची याचिका फेटाळून लावताना आदेशात स्पष्ट केले. .दोन लॅब, फक्त ४९ अधिकारी, अन्नसुरक्षेचं FDAसमोर आव्हान; भेसळखोरांवर कारवाया वाढल्यानं यंत्रणेवर ताण .या प्रकरणात ३९ वर्षीय पतीने पत्नी आपल्याला सोडून दुसऱ्या व्यक्तीसोबत राहण्यास गेल्याचा तसेच विवाहबाह्य संबंध असल्याचा दावा केला होता; मात्र पत्नी न्यायालयात हजर नसली तरीही तिच्या चारित्र्यावर करण्यात आलेले आरोप पुराव्याअभावी स्वीकारता येणार नाहीत, असेही न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले..Mumbai Rain: धरण क्षेत्रात पावसाची दमदार हजेरी, मुंबईचा पाणीसाठा ९० टक्क्यांच्या उंबरठ्यावर; सध्याची आकडेवारी किती?.प्रकरण काय?या खटल्यातील दाम्पत्याचा विवाह २०१३मध्ये उत्तर प्रदेशमध्ये झाला. त्यानंतर ते अंधेरी येथे पतीच्या आई-वडिलांसह राहत होते. २०१८ मध्ये पतीला पश्चिम आशियात नोकरी मिळाली. २०१९मध्ये मिरा रोडस्थित सदनिकेच्या खरेदीसाठी त्याने पत्नीच्या खात्यात २९.५० लाख रुपये वर्ग केले होते. त्यापैकी १२ लाख रुपये पत्नीने स्वतःकडे ठेवले आणि नंतर दुसऱ्या व्यक्तीसोबत राहू लागल्याचा आरोप त्याने केला.पतीचे दावे परस्परविरोधी असल्याचे निरीक्षण नोंदवत केवळ आरोपांच्या आधारे घटस्फोट देता येणार नाही, असे कौटुंबिक न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. कौटुंबिक न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळून लावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.