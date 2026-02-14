मुंबई

Mumbai News: राज्य सरकारला दिलासा! कांजूरमार्ग कारशेड प्रकरण; विकसकाची याचिका फेटाळली

Bombay High Court: कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर भूखंडाची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : कांजूरमार्ग येथील १५ हेक्टर जागेवरून खासगी विकसक महेश गरोडिया आणि राज्य सरकारमधील वादावर निर्णय देताना खासगी विकसकांची याचिका उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. १३) फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.

