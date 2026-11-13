मुंबई

Mumbai: जोगेश्वरीतील 'झोपु'चा मार्ग मोकळा! उच्च न्यायालयाचा निर्णय; याचिका फेटाळून लावल्या

Mumbai High Court: राज्य सरकारच्या माफी योजनेअंतर्गत मिळालेले लाभ काढण्याच्या शिफारशींना आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने नुकत्याच फेटाळून लावल्या आहेत.
Mumbai High Court

Mumbai High court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राज्य सरकारच्या माफी योजनेअंतर्गत मिळालेले लाभ काढण्याच्या शिफारशींना आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने नुकत्याच फेटाळून लावल्या. या निर्णयामुळे जोगेश्वरीस्थित (पूर्व) रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा (झोपु) नवीन निविदा मागवण्याचा, नवीन विकसक नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

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