मुंबई

भेंडी बाजारचा पुनर्विकास वैध, आव्हान देणारी याचिका फेटाळली; प्रकरण काय?

Mumbai High court : भेंडी बाजार समूह पुनर्विकास योजनेच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
Mumbai High Court

Mumbai High court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : भेंडी बाजार समूह पुनर्विकास योजनेच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका उच्च न्यायालयाने नुकत्याच फेटाळून लावल्या. हा प्रकल्प एका खासगी ट्रस्टकडून राबविण्यात येत असला, तरी तो सार्वजनिक उद्देश साध्य करत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावताना नोंदवले.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
mumbai high court
Marathi News Esakal
www.esakal.com