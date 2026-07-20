मुंबई

Mumbai News: पन्नाशीनंतर कृत्रिम गर्भधारणेस मनाई, वैद्यकीय चाचणीत अपात्र; न्यायालयाकडून याचिका निकाली

Mumbai High Court: न्यायालयाने महिलांच्या शारीरिक सुदृढतेच्या तपासणीनुसार पन्नाशीनंतर कृत्रिम गर्भधारणेस मनाई केलेली याचिका निकाली काढली आहे.
High Court

High Court

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : वैद्यकीय चाचण्यांमध्ये अपात्र ठरल्याने वयाची पन्नाशी ओलांडलेल्या दोन महिलांनी कृत्रिम गर्भधारणेसाठी केलेली याचिका न्यायालयाने नुकतीच निकाली काढली.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
bombay high court
mumbai high court