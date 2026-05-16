Mumbai: स्वतःच्या जोखमीवर जीर्ण इमारतीत राहा, वयोवृद्धास वास्तव्याची हायकार्टाची परवानगी

मुंबई : स्वतःच्या तयारी जोखमीवर राहण्यास दाखवणाऱ्या ८० वर्षीय नागरिकास जीर्ण झालेल्या इमारतीत वास्तव्य करण्यास तात्पुरती परवानगी उच्च न्यायालयाने दिली आहे. तसेच मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या सदनिकेचा तोडण्यात आलेला वीज आणि पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याचे आदेश नुकतेच न्या. अद्वैत सेठना आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने दिले..वांद्रे पश्चिमेतील आनंद रूप सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची इमारत महापालिकेने अतिधोकादायक असल्याचा दावा केला होता; मात्र याचिकाकर्ते घनश्यामसिंग नारंग यांनी या इमारतीत जोखमीवर राहण्याची तयारी दर्शवली. त्यावर त्यांचे वय आणि पर्यायी जागेवर स्थलांतरित होण्याची व्यवस्था करण्यासाठी पुरेसा वेळ देणे आवश्यक आहे..याचिकाकर्ते १९७५पासून इमारतीत वास्तव्यास आहे. या वयात अचानक त्यांना विस्थापित व्हावे लागल्यास गैरसोयींना सामोरे जावे लागू शकते, असे नमूद करून न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत त्यांना 'स्वतःच्या जोखमीवर' मोडकळीस आलेल्या इमारतीत राहण्यास परवानगी दिली. याप्रकरणी २५ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे..प्रकरण काय?वांद्रे पश्चिमेतील आनंद रूप सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची इमारत 'अत्यंत धोकादायक' म्हणून वर्गीकृत करून महापालिकेने इमारतीचा पाणी आणि वीजपुरवठा खंडित केला आहे. त्याला घनश्यामसिंग नारंग यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तसेच इमारतीच्या संरचना स्थिरतेच्या पालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालाला नारंग यांनी आव्हान दिले आहे.