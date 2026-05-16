Mumbai: स्वतःच्या जोखमीवर जीर्ण इमारतीत राहा, वयोवृद्धास वास्तव्याची हायकार्टाची परवानगी

Mumbai High Court: मुंबईतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची इमारत महापालिकेने अतिधोकादायक असल्याचा दावा केला होता. मात्र यावर ८० वर्षीय नागरिकाने जोखमीवर राहण्याची तयारी दर्शवली असून न्यायालयाने तात्पुरती परवानगी दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : स्वतःच्या तयारी जोखमीवर राहण्यास दाखवणाऱ्या ८० वर्षीय नागरिकास जीर्ण झालेल्या इमारतीत वास्तव्य करण्यास तात्पुरती परवानगी उच्च न्यायालयाने दिली आहे. तसेच मानवतेच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या सदनिकेचा तोडण्यात आलेला वीज आणि पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याचे आदेश नुकतेच न्या. अद्वैत सेठना आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने दिले.

