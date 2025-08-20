मुंबई : पदपथांवर अतिक्रमण करण्याचा कोणालाही कायदेशीर अधिकार नाही, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने पवई येथील जय भीमनगरमधील झोपडीधारकांना कारवाईपासून दिलासा देण्यास नुकताच नकार दिला. तसेच महापालिकेला या झोपड्यांवरील पाडकाम करण्यास परवानगी दिली..मुंबईतील पदपथावरील अतिक्रमणाच्या धोक्यांबाबत चिंता व्यक्त करताना सार्वजनिक ठिकाणी अतिक्रमण करून नागरिकांना जीव धोक्यात घालून रस्त्यावरून चालण्यास भाग पाडायचे का, असाही प्रश्न न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला..Mumbai Rain: गणेशोत्सवाआधी मूर्ती कार्यशाळा पाण्याखाली, मुसळधार पावसामुळे लाखोंचे नुकसान .मुंबईतील सर्व अतिक्रमण असलेल्या पदपथांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त आणि दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेला एक विशेष कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. त्यानंतर पदपथांवरील अतिक्रमणांवर कारवाई केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले..गृहनिर्माण संस्थेचीही याचिकामहापालिकेकडून या झोपड्यांवर सोमवारी कारवाई करण्यात येणार होती. त्यामुळे येथील २३ झोपडीधारकांनी या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान देत अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. .Mumbai Rain Update: रेल्वे वाहतुकीला पावसाचा फटका! लोकलचा खोळंबा, प्रवाशांचे हाल.दरम्यान, जूनमध्ये तिवोली आणि एविता सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन या झोपडीधारकांनी सोसायटीसमोरील पदपथावर केलेली अतिक्रमणे हटवण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे सोसायटीतील रहिवाशांना त्रास होत असल्याचा दावा केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.