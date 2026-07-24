मुंबई

Mumbai News: २१,०२२ झाडे कापणार, 'पारेषण' साठी उच्च न्यायालयाची परवानगी

Mumbai High Court: पालघर जिल्ह्यातील पारेषण वाहिनी उभारण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली असून या प्रकल्पासाठी २१,०२२ झाडे तोडली जाणार आहेत.
Trees Cutting

Trees Cutting

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे सांगून पालघर जिल्ह्यातील डहाणू उपकेंद्रापासून सूर्यानगर, कवडास आणि जव्हारपर्यंत १३२-केव्ही डीसी पारेषण वाहिनी उभारण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. त्यासाठी ९४.६८ हेक्टर वनजमिनीचे आरक्षण बदलण्यास आणि २१,०२२ झाडे तोडण्यासही न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे.

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