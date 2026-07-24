Mumbai News: २१,०२२ झाडे कापणार, 'पारेषण' साठी उच्च न्यायालयाची परवानगी

मुंबई : पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे सांगून पालघर जिल्ह्यातील डहाणू उपकेंद्रापासून सूर्यानगर, कवडास आणि जव्हारपर्यंत १३२-केव्ही डीसी पारेषण वाहिनी उभारण्यास उच्च न्यायालयाने नुकतीच परवानगी दिली. त्यासाठी ९४.६८ हेक्टर वनजमिनीचे आरक्षण बदलण्यास आणि २१,०२२ झाडे तोडण्यासही न्यायालयाने हिरवा कंदील दाखवला आहे..न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय खारफुटी क्षेत्रासह आसपासच्या परिसरात वनेतर उपक्रम राबवण्यावर उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१८मध्ये बंदी घातल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (एमएसईटीसीएल) परवानगीसाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर हा प्रकल्प जनहितार्थ असल्याचे निरीक्षणही प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नोंदवून परवानगी दिली..Maharashtra Farm Loan Waiver : पुणे जिल्ह्यातील 61,900 शेतकऱ्यांना 533 कोटींची कर्जमाफी; दुसरी यादी जाहीर, तुमचं नाव आहे का?.प्रस्तावित पारेषण वाहिन्या ८० किमी लांबीच्या असून, त्यांचे काही भाग डहाणू आणि जव्हारमधील संरक्षित वने आणि खारफुटीच्या जंगलातून जाणार आहेत आणि नकाशांनुसार ८.२१ हेक्टर खारफुटीच्या जंगलावर परिणाम होणार असल्याचे कंपनीने न्यायालयाला सुनावणीवेळी सांगितले. जमीन खारफुटीचे जंगल म्हणून वर्गीकृत असल्याने प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेण्याचे आदेश वनसंरक्षकांनी (डहाणू) कंपनीला दिले होते..पुनर्लागवडीची अटखारफुटी पुनर्रोपणाबाबतच्या उदासीनतेवर न्यायालयाने यापूर्वीही चिंता व्यक्त केली होती. त्यासंदर्भात महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी दिलेल्या आश्वासनांची न्यायालयाने दखल घेतली.खारफुटी लागवड आणि पर्यायी वृक्षारोपण ही दोन्ही कामे कायद्यानुसार होतील, तसेच या लागवडीचे योग्य प्रकारे संरक्षण, देखभाल आणि देखरेख केली जाईल, अशी आश्वासने दिली आहेत.वृक्षारोपण आणि खारफुटी लागवड कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीच्या अटींचे पालन होत असल्याची खात्री करण्यासाठी न्यायालयाने कंपनीला १० वर्षांसाठी दरवर्षी १२ जानेवारीपर्यंत स्थिती आणि लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले..Mumbai Local Safety: लोकलमधील हाणामाऱ्या, चाकूहल्ल्यांवर डिजिटल नजर; संपूर्ण मध्य रेल्वे ताफा सीसीटीव्हीच्या कक्षेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.