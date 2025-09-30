मुंबई

Mumbai News: हिंदीत उत्तर लिहिणं पडलं महाग; विद्यार्थ्याची कोर्टात धाव, पण दिलासा नाहीच

Mumbai High Court: कायदेशीर भाषा उत्तरपत्रिका इंग्रजीतच लिहिणे अनिवार्य होते. मात्र या विषयाची उत्तरपत्रिका हिंदीत लिहिल्याने विद्यार्थ्याला महागात पडले आहे.
Updated on

मुंबई : ‘कायदेशीर भाषा’ या विषयाची उत्तरपत्रिका हिंदीत लिहिल्याने ५६ वर्षीय विद्यार्थ्यांला महागात पडले आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (बीसीआय) नियमांनुसार, या विषयाची उत्तरपत्रिका इंग्रजीतच लिहिणे अनिवार्य असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवत विद्यार्थ्याला दिलासा देण्यास नकार दिला. 

