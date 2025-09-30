Mumbai News: हिंदीत उत्तर लिहिणं पडलं महाग; विद्यार्थ्याची कोर्टात धाव, पण दिलासा नाहीच

मुंबई : ‘कायदेशीर भाषा’ या विषयाची उत्तरपत्रिका हिंदीत लिहिल्याने ५६ वर्षीय विद्यार्थ्यांला महागात पडले आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या (बीसीआय) नियमांनुसार, या विषयाची उत्तरपत्रिका इंग्रजीतच लिहिणे अनिवार्य असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवत विद्यार्थ्याला दिलासा देण्यास नकार दिला. .याचिकाकर्ता अखिल कुमार जैन यांनी मागील वर्षी मुंबईतील चिल्ड्रन वेल्फेअर सेंटरच्या विधी महाविद्यालयात तीन वर्षांच्या एलएलबी अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. त्यांनी पहिल्या सत्रातील चार विषयांच्या उत्तरपत्रिका हिंदी भाषेत लिहिल्या होत्या. तथापि, महाविद्यालयाने त्यांचा ‘कायदेशीर भाषा’ विषयाचा निकाल रोखला आणि त्याची उत्तरपत्रिका इंग्रजीतून लिहिण्याचा आग्रह धरला. महाविद्यालयाच्या निर्णयाविरोधात जैन यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती..Mumbai News: मुंबईतील टाॅवरला नोटीस! दाेन मजले बेकायदा असल्याचे उघड .न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकेची दखल घेऊन उत्तरपत्रिका सादर करण्याचे न्यायालयाने महाविद्यालयाला दिले होते. जैन यांची उत्तरपत्रिका वाचल्यानंतर त्यातील बराचसा भाग अयोग्य आणि मूल्यांकन करण्यायोग्य नसल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. इंग्रजी हे शिक्षणाचे माध्यम आहे..‘बीसीआय’चे नियम विद्यार्थ्यांना त्यांच्या प्रादेशिक भाषेत उत्तरे देण्याची परवानगी देतात, परंतु महाराष्ट्रात हा पर्याय केवळ मराठी भाषेसाठीच आहे, याकडेही न्यायालयाने प्रामुख्याने लक्ष वेधले..Mumbai Local: लोकलला मिळाले स्वयंचलित दरवाजे, महाव्यवस्थापकांची पाहणी; Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.