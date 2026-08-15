Ganeshotsav: पीओपी मूर्तीप्रकरणी निकाल राखीव, न्यायालयीन परवानगीशिवाय विसर्जनाला बंदी कायम

मुंबई : प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) गणेशमूर्तीच्या संदर्भातील याचिकांवर प्रदीर्घ सुनावणीनंतर शुक्रवारी (ता. १४) उच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. त्याच वेळी पीओपी मूर्तीचे न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय नैसर्गिक जलाशयात विसर्जन न करण्याबाबतचा गेल्या वर्षी ९ जूनला दिलेला अंतरिम आदेश निर्णय येईपर्यंत कायम ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले..राज्य सरकारने गेल्या वर्षी लागू केलेले धोरण या वर्षीही लागू करण्याची मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आली आहे. याला पर्यावरणप्रेमी रोहित जोशींसह अन्य काहींनी विरोध केला आहे. यावर शुक्रवारी न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली..Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचे! रविवारी लोकल उशिराने धावणार, 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक; कसे असेल नियोजन? .सहा फुटांपर्यंतच्या गणेशमूर्तीचे विसर्जन कृत्रिम तलावात, तर सहा फुटांवरील मूर्तीचे विसर्जन हे नैसर्गिक जलाशयात करण्याबाबतचे राज्य सरकारने गेल्या वर्षी लागू केलेले धोरण अपयशी ठरल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी केला..दावा चुकीचा!पीओपी प्रदूषक असल्याचा कोणताही वैज्ञानिक अभ्यास झाला नसल्याचा दावा काही पीओपी समर्थकांनी केला होता. तो चुकीचा आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसारच एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. याकडे भट्टाचार्य यांनी लक्ष वेधले..FDA Action: डॉमिनोजनंतर तुकाराम मुंढेंचा झेप्टो, इन्स्टामार्टसह फ्रुटीवर प्रहार; ११ तास छापेमारी, १४ परवाने निलंबित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.