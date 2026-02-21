मुंबई

लैंगिक संबंध, विवस्त्र मृतदेह... १३ वर्षीय मुलीचा अनैसर्गिक मृत्यू, तपासात चुका अन्...; न्यायालयाच्या निर्णयानं प्रकरणाला नवं वळण

Crime Case: दीड दशकापूर्वी १३ वर्षीय मुलीच्या अनैसर्गिक मृत्यूच्या तपासात अनेक चुका आढळल्याचे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले. यामुळे हे प्रकरण नव्या वळणावर पोहोचले आहे.
High Court

High Court

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : जवळपास दीड दशकापूर्वी झालेल्या १३ वर्षीय मुलीच्या अनैसर्गिक मृत्यूच्या तपासात अनेक असंख्य चुका आढळल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग केला.

Loading content, please wait...
crime
high court
CBI
Mumbai
bombay high court
mumbai high court
CBI inquiry
CBI investigation

Related Stories

No stories found.