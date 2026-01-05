Mumbai News: सर्वांना गोवण्याच्या प्रवृत्तीत वाढ, कौटुंबिक हिंसाचाराबाबत न्यायालयाचे निरीक्षण

मुंबई : विवाहित महिलांवर होणारे अत्याचार रोखण्यासाठी भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९८अ लागू करण्यात आले; तरीही वैवाहिक हिंसाचारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. अनेकदा पतीच्या कुटुंबातील सर्व सदस्यांना गोवण्याची प्रवृत्ती हल्ली खूपच बळावली असल्याचे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. एका वैवाहिक वादाच्या प्रकरणात पतीसह त्याच्या सात नातेवाइकांविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हा आणि आरोप न्यायालयाने रद्द केला..सासू आणि नणंदांवरील आरोप अस्पष्ट स्वरूपाचे असून, त्यात तपशिलांचा अभाव आहे. लग्न आणि मुलाच्या जन्मानंतर अनेक वर्षांनी हुंड्याच्या मागणीचे आरोप हे चकित करणारे असल्याचे निरीक्षण न्या. भारती डांगरे आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. पतीच्या फिरत्या नोकरीमुळे हे जोडपे त्यांच्या वैवाहिक जीवनातील बहुतांश काळ पतीच्या कुटुंबापासून वेगळे होते. पत्नीचे सासरच्या घरी जाणे केवळ सणासुदीच्या प्रसंगांपुरते मर्यादित होते. यामुळे वेगळे राहणाऱ्या नातेवाइकांवरील सर्वसाधारण आरोप मुळातच संशयास्पद ठरतात..Pune Municipal Election: पुण्यातील तुल्यबळ उमेदवारांमधील लढतीचा थरार बघाच...पुण्यात राहणाऱ्या या जोडप्याचा विवाह २०१७ मध्ये झाला आणि तक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, ती जवळपास पाच वर्षे सुखी वैवाहिक जीवन जगली. २०१९मध्ये त्यांना एक मुलगा झाला. सासरच्या मंडळीवरील आरोप खूप नंतर समोर आले. हुंड्याच्या मागणीबद्दलच्या विधानाशिवाय क्रूरता किंवा कौटुंबिक हिंसाचाराचा कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर नाही..वेगळे राहणाऱ्या आणि अधूनमधून भेट देणाऱ्या नातेवाइकांवरील छळाच्या आरोपांची अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सावधगिरीने छाननी केली पाहिजे. अशा परिस्थितीत खटला पुढे चालवणे हे कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करण्यासारखे होईल, असे निरीक्षण न्यायालयाने गुन्हा आणि आरोपपत्र रद्द करताना नोंदवले..Municipal Election: भिवंडी-निजामपूर पालिकेत सत्तासमीकरण बदलले! सपा गड ढासळला; काँग्रेस-भाजप-शिवसेनेची पकड मजबूत.दरम्यान, पतीने पत्नी आणि मुलासोबत पुन्हा एकत्र राहण्याची तयारी दर्शविल्यानंतर दोन्ही पक्षकारांच्या समतीने हा वाद वैवाहिक जीवनातील चढ-उतारांमुळे निर्माण झाल्याचे नमूद केले आणि प्रकरण एका निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसमोर मध्यस्थीसाठी पाठवण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.