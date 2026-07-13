Mumbai News: एकुलती एक मुलगी, १६ वर्षे कोमात, ३७ लाख भरपाई देण्याचे आदेश; वेदनांची भरपाई पैशात होणार नाही !

मुंबई : जवळपास १६ वर्षे कोमात राहिलेल्या एकुलत्या एक मुलीला गमावणाऱ्या पालकांच्या वेदनांची भरपाई पैशात होऊच शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. पीडितेच्या कुटुंबाला मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (मॅक्ट) दिलेली सात लाख रुपयांची भरपाईची रक्कम ३७ लाखांपर्यंत वाढवून देण्याचे आदेश न्या. जितेंद्र जैन यांच्या एकलपीठाने विमा कंपनीला दिले..नाशिकमधील मुंबई नाका परिसरात ५ मार्च २००३ रोजी मारुती ओमनी व्हॅनने धडक दिल्याने १२ वर्षीय तृप्ती कावळेच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. २४ जून २००३ रोजी तिला रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले. .५ फेब्रुवारी २०१९ रोजी तिचा मृत्यू होईपर्यंत ती कोमात होतो. तिच्या आईचे २०१६ मध्ये निधन झाल्यानंतर त्यांच्या पश्चात त्या एकुलत्या एक मुलीची काळजी घेण्याची जबाबदारी वडिलांवर येऊन पडली. जवळपास १६ वर्षे कोमात राहिलेल्या मुलीला गमावण्याच्या वेदनांचे मोजमाप पैशाच्या स्वरूपात कोणत्याही प्रकारे करता येणार नाही, पालकांसाठी अशा प्रकारच्या वेदना असह्य असल्याचेही न्या. जैन यांनी 'मॅक्ट'च्या भरपाईच्या आदेशात बदल करताना नमूद केले..Vinayak Raut Case: शारीरिक छळ अन् मासिक पाळी पुढे ढकलण्यासाठी अघोरी उपचार; राऊत कुटुंबियांविरोधात सुनेची तक्रार.न्यायालयाचे निरीक्षणकुटुंबाचा वैद्यकीय खर्च आणि घरी अंथरुणाला खिळलेल्या रुग्णाची काळजी घेण्याचा दैनंदिन खर्चाचा न्यायाधिकरणाने पुरेसा विचार केला नाही. युरिन बॅग्ज, कॅथेटर्स, फीडिंग ट्यूब्स, सिरिंज, डायपर्स, परिचारिका, औषधे आणि डॉक्टरांच्या भेटीवरील खर्च अपरिहार्य आहे. जेव्हा एखादी व्यक्ती कोमामध्ये असते तेव्हा रुग्णावर विविध प्रकारचे खर्च करावेच लागतात. त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हा खर्च झालाच नाही, असे म्हणता येणार नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले..बिलाचा हिशेब मागणे अस्वीकारार्हदावा करणाऱ्या व्यक्तीने प्रत्येक खर्चाचा तपशीलवार हिशेब ठेवावा आणि त्याला मूळ बिलांचा आधार असावा, अशी अपेक्षा करणे अस्वीकारार्ह आहे. दाव्यातील कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर जून २००३ पासून कोमात असलेल्या पीडितेचा मृत्यू होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी कुटुंबाचा दैनंदिन शुश्रूषेचा खर्च ६०० रुपये न्यायालयाने निश्चित केला. त्यानुसार ३५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर केली. तसेच वाहतूक, वैद्यकीय खर्च आणि वैदना व शारीरिक-मानसिक त्रासाच्या नुकसानभरपाईच्या रकमेतही वाढ केली. विमा कंपनीला ही वाढीव रक्कम सहा टक्के वार्षिक व्याजासह १२ आठवड्यांमध्ये देण्याचे आदेश दिले..Mumbai Accident: मर्सिडीजची स्कूल बसला जोरदार धडक, वाहतूक विस्कळीत; VIDEO VIRAL.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.