Mumbai News: 'त्या' आवश्यक जागांवर सोसायटीचाच अधिकार, उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

मुंबई : गृहनिर्माण सोसायटीचा इमारतीच्या क्षेत्रावरच नव्हे, तर रहिवाशांच्या वापरासाठी असलेल्या सभोवतालच्या मोकळ्या जागांवरही महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्यांतर्गत (मोफा) हक्क किंवा अधिकार असतो. या मोकळ्या जागा विकसक स्वतःकडे ठेवू शकत नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले..भाईंदरस्थित राशेश सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी लिमिटेडने या इमारतीच्या पाया क्षेत्रापलीकडील हस्तांतरणाचे हक्क नाकारणाऱ्या आदेशाला सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन न्या. अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने याचिका तूर्त मंजूर केली. ही सोसायटी श्रीजी डेव्हलपर्सने विकसित केली होती. २०१५ मध्ये सोसायटी स्थापन झाली. मात्र, विकसकाने जमीन आणि संबंधित हक्क सोसायटीकडे हस्तांतरित न केल्याचा दावा करून २०१८च्या जीआरनुसार मानीव अभिहस्तांतरणाची मागणी सोसायटीने केली होती..मालवाहू जहाजांना फटका! 'जेएनपीए'त अडकले एक लाखाहून अधिक कंटेनर.त्याअंतर्गत मोकळी जागा आणि मनोरंजन मैदानातील जागेसह जमिनीच्या मोठ्या भागावर सोसायटीचा हक्क असल्याचेही म्हटले होते. दुसरीकडे, इमारतीचा पाया आणि मर्यादित आसपासची मर्यादित जागा हस्तांतरित होऊ शकते, मंजूर आराखड्यातील मोठ्या सामायिक सुविधा नसल्याचा युक्तिवाद विकसकाकडून करण्यात आला..इमारत नियमांनुसार, मोकळ्या जागा अनिवार्य असूनही, विकसक केवळ खांब आणि जिन्याखालील पायाची जागा हस्तांतरित करून सर्व मोकळ्या जागा स्वतःकडे ठेवू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने विकासकाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला. .तसेच प्रवेश, वायू, अग्निसुरक्षा, वाहनतळ आणि अन्य आवश्यक असलेल्या मोकळ्या जागा इमारतीच्या लाभदायी उपभोगाचा अविभाज्य भाग अससल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, सक्षम प्राधिकरणाचा २०२५ मधील आदेश रद्दबातल करून त्यांना आठ आठवड्यांत नवीन मानीव अभिहस्तांतरण प्रमाणपत्र सोसायटीला देण्याचे आदेश दिले..NCP Thane Politics : एकनाथ शिंदेच्या बालेकिल्ल्यात पार्थ पवारांच्या राष्ट्रवादीचा शिरकाव, ठाण्यातील बड्या नेत्याचा पक्षप्रवेश.एका सोसायटीचा हक्क नाही!सामायिक मनोरंजन आणि सुविधांच्या जागा केवळ एका सोसायटीच्या मालकीच्या नसून अशा जागा प्रकल्पातील सर्व रहिवाशांच्या सामायिक वापरासाठी असतात. मंजूर आराखड्यानुसार, अशा सुविधा फक्त एका सोसायटीसाठी मर्यादित ठेवता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.