Mumbai News: 'त्या' आवश्यक जागांवर सोसायटीचाच अधिकार, उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

Mumbai High Court: रहिवाशांच्या वापरासाठी असलेल्या मोकळ्या जागांवर त्यांचा हक्क असून त्या जागा विकसक स्वतःकडे ठेवू शकत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
मुंबई : गृहनिर्माण सोसायटीचा इमारतीच्या क्षेत्रावरच नव्हे, तर रहिवाशांच्या वापरासाठी असलेल्या सभोवतालच्या मोकळ्या जागांवरही महाराष्ट्र सदनिका मालकी हक्क कायद्यांतर्गत (मोफा) हक्क किंवा अधिकार असतो. या मोकळ्या जागा विकसक स्वतःकडे ठेवू शकत नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले.

