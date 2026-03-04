मुंबई
Mumbai News: व्हॉट्सॲप चॅट घटस्फोटाचे कारण असू शकत नाही - उच्च न्यायालय
Mumbai High Court: घटस्फोट प्रकरणी उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले आहे. यामध्ये व्हॉट्सॲप चॅट घटस्फोटाचे कारण असू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुंबई : केवळ व्हॉट्सॲप चॅटच्या आधारे, पती किंवा पत्नीला बाजू मांडण्याची संधी न देता, कथित कौटुंबिक क्रूरतेच्या कारणावरून घटस्फोट मंजूर करता येणार नाही, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच नाशिक जिल्हा कुटुंब न्यायालयाने दिलेला घटस्फोटाचा आदेश रद्द केला.