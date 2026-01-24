मुंबई

वारंवार शारीरिक संबंध आणि मुलाचा जन्म म्हणजेच विवाहासमान नातं, उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, काय सांगितलं?

High Court Ruling on Live-In Relationship: वारंवार शारीरिक संबंध, मुलाचा जन्म, लग्न, प्रेमसंबंध आणि लिव्ह-इन रिलेशनशिपवर मुंबई उच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आहे.
प्रेमसंबंधाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाने एका पुरूषाच्या जोडीदाराने त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेला खटला रद्द करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, वारंवार लैंगिक संबंध आणि मुलाचा जन्म यासह दीर्घकालीन घनिष्ठ संबंध हे महिलांच्या घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण कायद्याअंतर्गत विवाहाच्या समतुल्य मानले जाऊ शकतात.

