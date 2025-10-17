Mumbai Municipality: मॅनहोल सुरक्षित आहेत? महापालिकांना उच्च न्यायालयाचा सवाल

मुंबई : राज्यातील महापालिकांच्या हद्दीतील एकूण मॅनहोलची संख्या आणि किती मॅनहोल संरक्षक जाळ्यांनी सुरक्षित आहेत, त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. डोंबिवलीत गेल्या महिन्यात १३ वर्षांच्या मुलाचा उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून झालेल्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले..वरळी येथे डॉ. दीपक अमरापूरकर यांचाही २०१७मध्ये पावसाळ्यात उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर वकील रुजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका करून उघड्या मॅनहोलचा मुद्दा उपस्थित केला होता. न्यायालयाने त्या वेळीही सर्व महापालिकांना उघड्या मॅनहोलमुळे होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी संरक्षक जाळ्यांनी ते संरक्षित करण्याचे आदेश दिले होते..Cyber Crime: वृद्धाला ५८ कोटींचा गंडा! आभासी अटकेची देशातील सर्वांत मोठी घटना .मुंबई महापालिका प्रशासनाने या उपायांची अंमलबजावणी करण्यात सक्रिय भूमिका घेतली असली तरी गेल्या सुनावणीपर्यंत संरक्षित जाळ्या बसवण्यात आल्या नव्हत्या. त्यामुळे न्यायालयाने मुंबई महापालिकेलाही सगळ्या मॅनहोलच्या स्थितीबद्दल माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले..पालिका स्तरावर समितीखंडपीठाने कल्याण आणि डोंबिवली पालिकेलाही याप्रकरणी नोटीस बजावली असून उघड्या मॅनहोलचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या वकील रुजू ठक्कर यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. खड्ड्यांच्या तक्रारींसाठी न्यायालयाने महापालिका स्तरावर समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. तिच्या अहवालानंतर ही समिती घटनेसाठीच्या जबाबदारीचे मूल्यांकन करून भरपाईबाबत निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..अहो आर्श्चयम! 'हा' साबण चक्क सोने आणि हिऱ्यांनी तयार केला जातो, पण कुणासाठी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.