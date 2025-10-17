मुंबई

Mumbai Municipality: मॅनहोल सुरक्षित आहेत? महापालिकांना उच्च न्यायालयाचा सवाल

Bombay High Court : उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून नागरिकांचा मृत्यू होत असल्याच्या घटनांनी महापालिकांच्या हद्दीतील मॅनहोलबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.
High Court ordered municipalities about manholes

High Court ordered municipalities about manholes

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : राज्यातील महापालिकांच्या हद्दीतील एकूण मॅनहोलची संख्या आणि किती मॅनहोल संरक्षक जाळ्यांनी सुरक्षित आहेत, त्याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. डोंबिवलीत गेल्या महिन्यात १३ वर्षांच्या मुलाचा उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून झालेल्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले.

Loading content, please wait...
high court
Mumbai
Municipal Corporation
mumbai high court
Municipal administrators
Mumbai Municipal Corporation Election
kalyan dombivli municipal corporation
Brihanmumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com