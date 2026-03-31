Mumbai News: शिक्षकांचे थकीत वेतन द्या, अन्यथा...; न्यायालयाचा राज्य सरकारला इशारा

Mumbai High Court: राज्यातील विशेष मुलांच्या शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वर्षभराचे वेतन थकीत असल्याचे समोर आले. याप्रकरणी शिक्षकांचे थकीत वेतन द्या, असा इशारा न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे.
मुंबई : राज्यभरातील विशेष मुलांच्या शाळेतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे मागील वर्षभरापासून थकीत असलेले वेतन पुढील महिनाभरात द्या, असे आदेश सोमवारी (ता. ३०) उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले. तसेच ही शेवटची संधी असल्याचा इशाराही न्यायालयाने सरकारला दिला.

