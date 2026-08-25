Mumbai News: नवी मुंबईतील पवन हॉटेल नुकसानभरपाईच्या दाव्यावर भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

मुंबई : नवी मुंबईस्थित हॉटेल पवन बार अँड रेस्टॉरंटने दाखल केलेल्या ५० लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २४) राज्य सरकारला दिले. अन्नसुरक्षा नियमांचे १०० टक्के पालन करून ते सिद्ध होऊनही परवाने निलंबित ठेवल्याबद्दल झालेल्या नुकसानीसाठी हॉटेलने हा दावा केला आहे..न्यायालयाने यापूर्वीच निलंबन रद्द करून परवाने पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या तपासणीत नियमांचे पूर्ण पालन केल्याचे स्पष्ट होऊनही निलंबन कायम ठेवल्याबद्दल प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. मिलिंद साठ्ये यांच्या खंडपीठाने अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) जाब विचारला..Abhijeet Dipke: अभिजित दीपकेंचं महायुती सरकारला पत्र, वस्तुस्थिती अहवाल जाहीर करण्याची मागणी.तसेच नियमांची पूर्तता केल्यावरही आस्थापना बंद ठेवण्याच्या समर्थनावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यावर विशेष सरकारी वकील प्रियभूषण पी. काकडे यांनी याचिकाकर्त्याच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी आठवडाभराची मागणी केली. न्यायालयाने ही विनंती मान्य करीत नुकसानभरपाईची मागणी व आर्थिक नुकसानीच्या मुद्द्यांवर स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले..तत्पूर्वी, रेस्टॉरंटकडून नुकसानीचा तपशील आणि हिशेबाचे लेखापरीक्षित विवरणपत्र (ऑडिटेड स्टेटमेंट) न्यायालयात सादर करण्यात आले. निलंबन कायम ठेवल्यामुळे रेस्टॉरंटला आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्याचा दावाही वकील मयूर खांडेपारकर आणि सागर शेट्टी यांनी केला. याचिकाकर्त्यान अपिलाद्वारे निलंबनाला आव्हान दिले होते, परंतु त्यांच्या तक्रारीचा योग्य विचार केला नाही..जेव्हा सरकारी यंत्रणांची मनमानी कारवाई गंभीर अन्याय करते आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते, तेव्हा घटनात्मक न्यायालये नुकसानभरपाई देऊ शकतात, असा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा दाखलाही खांडेपारकर यांनी दिला. निलंबन कायम राहिल्यामुळे रेस्टॉरंटचे २१ दिवसांच्या कालवधीत ५० लाख ६२ हजार १६६.५९ रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा रेस्टॉरंटने केला आहे..Devendra Fadnavis: महिला आरक्षण २०३४ पर्यंत ढकलण्याचा प्रयत्न; विरोधक महिलांना आरक्षणापासून रोखताहेत, मुख्यमंत्री फडणवीसांचा आरोप.अटींची पूर्तता करूनही निलंबन कायम !बेलापूरस्थित हे रेस्टॉरंट एफडीएच्या तपासणीत अन्नसुरक्षा निकषांचे ६३ टक्के पालन करीत असल्याचे २९ जूनला आढळल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांचा अन्नसुरक्षा परवाना निलंबित करण्यात आला, तसेच ८ जुलैला ठाणे जिल्हा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने त्यांचा विदेशी मद्यविक्रीचा परवाना निलंबित केला..आपण त्रुटींची त्वरित पूर्तता केल्याचा दावा रेस्टॉरंटने केल्यानंतर १४ जुलैच्या फेरतपासणीत या आस्थापनेला नियमांच्या पूर्ततेबाबत १०० टक्के गुण मिळाले. यानंतर २८ जुलैला रेस्टॉरंटचे अपील ऐकून घेतल्यानंतरही एफडीए आयुक्तांनी निलंबनाची कारवाई कायम ठेवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.