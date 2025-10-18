मुंबई

Mumbai News: दहा हजार हेक्टर कांदळवनांची जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश

Mumbai High Court: दहा हजार हेक्टर कांदळवनांची जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबईसह सहा जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : कांदळवन संवर्धनासंदर्भातील आधीच्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरलेल्या मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनांवर उच्च न्यायालयाने टीका केली. या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन महिन्यांत अधिसूचित दहा हेक्टरवरील खारफुटीच्या जमिनी राज्याच्या वन विभागाला हस्तांतरित करण्याचे आदेशही दिले.

