Mumbai News: मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास होणार, ५१ टक्के भाडेकरूंची संमती पुरेशी; उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती

मुंबई : धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ५१ टक्के भाडेकरूंची संमती पुरेशी ठरेल, असे स्पष्ट करून उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला (म्हाडा) या इमारतींच्या पुनर्विकास करण्यास परवानगी दिली. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दक्षिण व मध्य मुंबईतील इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे..इमारतींतील अल्पसंख्य भाडेकरू पुनर्विकासाला विरोधात असतात. तरी बहुसंख्य भाडेकरूंच्या हिताला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या.आरती साठे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. यापूर्वी म्हाडाने या इमारतींना पुनर्विकासासाठी नोटिसा बजावल्यामुळे त्यांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एकूण ९३५ नोटिसा बजावल्याची आणि या इमारती धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या स्थितीत असून त्यात राहणाऱ्या भाडेकरूंच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर असल्याची बाब न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान निदर्शनास आणून दिली..Mumbai News: मुंबई कोस्टल रोडसाठी 9 हजार झाडे तोडणार! बीएमसीचा मोठा निर्णय; वाचा प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा.या इमारतींची पुनर्बांधणी आवश्यक असून त्यांमध्ये राहणे धोक्याचे असल्याचेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. काही भाडेकरूंनी विकास प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात धाव घेतात. तथापि, इमारतीतील बहुसंख्य भाडेकरू पुनर्विकासाच्या बाजू असतील. तर अल्पसंख्याकांचा विरोध मान्य न करता म्हाडा कायद्यानुसार आणि विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार (डीसीआर) अशा पुनर्विकासास परवानगी देणे कायदेशीर असल्याचेही न्यायालयाने उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा करताना प्रामुख्याने अधोरेखीत केले..प्रकरण काय ?दक्षिण मुंबईतील बाणगंगा मार्ग, वाळकेश्वर, गावदेवी रोड, आणि नेपियन सी मार्ग यांसारख्या परिसरातील ९३५ धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींना म्हाडाने २०१४ मध्ये पुनर्विकासाच्या नोटिसा पाठवल्या. या नोटिसांना अनेक याचिकांतून उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या (एमबीआरआरबी) अभियंत्यांनी इमारतींचे संरचनात्मक लेखापरीक्षण न करता, केवळ ताप्तुरत्या पाहणीच्या आधारावर आणि आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन या नोटिसा बजावल्या आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता..BMC Election: पनवेल महापालिका निवडणुकांसाठी सज्ज, साडेचार हजार कर्मचारी तैनात.म्हाडा कायद्याच्या कलम ७९-एनुसार, मालक किंवा भाडेकरू दोघांनीही विहित मुदतीत इमारत दुरूस्ती किंवा पुनर्विकासासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या नाहीत, तर प्राधिकरणाला धोकादायक आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास सुरू करण्याची परवानगी आहे. म्हाडाच्या या अधिकाराच्या वैधतेलाही याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले होते..न्यायालयाने आधी फेटाळल्या होत्या नोटिसायावर्षी न्यायालयाने जुलै महिन्यात म्हाडाच्या अभियंत्यांनी बेकायदेशीररित्या ९३५ पुनर्विकास नोटिसा बजावल्याचे स्पष्ट करून या नोटिसा रद्द केल्या होत्या. हे एक रॅकेट असल्याचा ठपका ठेवून चौकशीसाठी दोन सदस्यीय समिती गठीत केली होती. त्यानंतर, समितीने अनेक बैठका घेऊन अनेक इमारतींचे मालक आणि त्यांच्या ५१ टक्क्यांहून अधिक भाडेकरूंनी संयुक्त पुनर्विकास प्रस्तावासह पुढे जाण्याच्या विनंत्या केल्या. त्या पार्श्वभूमीवर, हे प्रकल्प थांबू नयेत म्हणून म्हाडाने न्यायालयात नव्याने धाव घेतली होती. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने ज्या प्रकरणांमध्ये संमती निर्विवाद आहे, तेथे पुनर्विकास करण्याची आणि भाडेकरू,घरमालकांनी स्वतःच पुनर्विकासाची प्रक्रिया पुढे नेण्यासही न्यायालयाने परवानगी दिली.