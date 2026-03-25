मुंबई

वकील नसल्याने फाशी रद्दबातल, निष्पक्ष सुनावणीच्या तत्त्वाचे उल्लंघन

Mumbai High Court : अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी आरोपीला सुनावलेला फाशीच्या शिक्षेचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. आरोपीकडे वकील नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई : अल्पवयीन मुलीच्या बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी नाशिक येथील कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेला फाशीच्या शिक्षेचा निर्णय मंगळवारी उच्च न्यायालयाने रद्द केला. सुनावणीदरम्यान आरोपीकडे वकील नसल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्याची दखल घेऊन हा खटला नव्याने चालविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने नाशिक कनिष्ठ न्यायालयाला दिला.

Related Stories

No stories found.