Mumbai News: ताडदेवस्थित वेलिंग्डन हाइट्सचे प्रकरण; तातडीच्या सुनावणीस न्यायालयाचा नकार, कोर्टात काय घडलं?

मुंबई : ताडदेव येथील ३४ मजली वेलिंग्डन हाइट्स गृहनिर्माण सोसायटीच्या पहिल्या १६ मजल्यांच्या कायदेशीर स्थितीबाबत स्पष्टता मागणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नुकताच उच्च न्यायालयाने नकार दिला..याआधी न्यायालयाने १७ ते ३४ मजल्यांवरील रहिवाशांना अग्निसुरक्षा मंजुरी आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसल्यामुळे त्यांच्या सदनिका रिकाम्या करण्याचे आदेश दिले होते. उर्वरित मुद्दे स्वतंत्रपणे ऐकले जातील, असेही स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर न्या. एम. एस. कर्णिक आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्या वेळी सध्या या प्रकरणात तातडीच्या सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करून याचिकाकर्त्याला आठवडाभरात अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले..तत्पूर्वी, पहिल्या मजल्यापासून १६ व्या मजल्यापर्यंत अग्निसुरक्षा ना हरकत प्रमाणपत्र संबंधित इमारतीला मिळाले आहे, परंतु त्या मंजुरीची स्थिती आणि वैधतेबाबत स्पष्टता आवश्यक असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायालयाने याचिकेला अत्यंत गांभीर्याने घेतले आहे. तरीही काही मुद्दे अंशतः सुटले आहेत. त्याबाबतही स्पष्टता आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. तथापि, याप्रकरणी तातडीच्या सुनावणीची आवश्यकता नसल्याचा पुनरुच्चार करून न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी २२ एप्रिलला ठेवली..प्रकरणाची पार्श्वभूमीयापूर्वी, ३४ मजली वेलिंग्डन हाइट्स या इमारतीच्या १७ ते ३४ व्या मजल्यावरील रहिवाशांना घरे रिकामी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती. तसेच, रहिवाशांना दिलेली ही शेवटची मुदतवाढ असून, ती पूर्णत: मानवतावादी दृष्टिकोनातून दिल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तीन आठवड्यांत घरे रिकामी केली जातील याबाबतचे हमीपत्र रहिवाशांनी दोन दिवसांत न्यायालय आणि महापालिकेकडे द्यावे. अन्यथा, या घरांना सील ठोकण्याचे महापालिकेला स्वातंत्र्य राहील, असेही न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या मूळ खंडपीठाने स्पष्ट केले होते..निवासी दाखला आणि अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय हे रहिवासी या १८ मजल्यांवर गेल्या ११ वर्षांपासून वास्तव्यास होते. त्यामुळे त्यांची घरे बेकायदा जाहीर करून त्यांना घरे रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतरच्या सुनावणीत १७ मजल्यांवरील घरे नियमित करण्याबाबत पालिका प्रशासन विचाराधीन असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते..