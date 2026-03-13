मुंबई

Mumbai News: ताडदेवस्थित वेलिंग्डन हाइट्सचे प्रकरण; तातडीच्या सुनावणीस न्यायालयाचा नकार, कोर्टात काय घडलं?

Tardeo 34 Floor Housing Society: ताडदेव येथील वेलिंग्डन हाइट्स सोसायटीच्या कायदेशीर स्थितीबाबत याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला असल्याचे समोर आले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : ताडदेव येथील ३४ मजली वेलिंग्डन हाइट्स गृहनिर्माण सोसायटीच्या पहिल्या १६ मजल्यांच्या कायदेशीर स्थितीबाबत स्पष्टता मागणाऱ्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नुकताच उच्च न्यायालयाने नकार दिला.

