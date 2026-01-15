मुंबई

Mumbai News: खडसे कुटुंबीयांना दिलासा नाहीच! जमीन घोटाळ्याप्रकरणी आरोपनिश्चितीस स्थगिती देण्यास नकार

Mumbai High Court: जमीन खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी खडसे कुटुंबीयांविरुद्ध सुरू केलेल्या आरोपनिश्चितीच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. यामुळे खडसे कुटुंबीयांना दिलासा मिळत नसल्याचे समोर आले आहे.
मुंबई : पुणे भोसरीतील जमीन खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) नेते एकनाथ खडसेंसह पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्याविरुद्ध सुरू केलेल्या आरोपनिश्चितीच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला. त्यामुळे येत्या शुक्रवारी (ता. १६) आरोपनिश्चितीची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. 

