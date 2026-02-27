Thane News: ठाण्यातील वनजमिनीवरील पाच दशकांचा शासनाचा दावा फेटाळला, राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका

मुंबई : ठाण्यातील मानपाडा परिसरातील १९३ एकर मोक्याच्या जमिनीवरील राज्य सरकारचा दावा उच्च न्यायालयाने नुकताच फेटाळून लावला आणि गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या या कायदेशीर वादावर पडदा टाकला. प्रक्रियात्मक चुकांमुळे १९७५ मध्ये सरकार ही जमीन खासगी वन म्हणून कायदेशीररित्या संपादित करण्यात अपयशी ठरल्याचेही निरीक्षण न्यायालयाने सरकारचा दावा फेटाळताना नोंदवले. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सरकारला दणका मिळाला आहे..महाराष्ट्र महसूल न्यायाधिकरण (एमआरटी) आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र खासगी वन (अधिग्रहण) कायदा, १९७५ अंतर्गत चितळसर-मानपाडा येथील संपूर्ण जमीन खासगी वन म्हणून मानण्यास नकार दिल्याच्या आदेशांना राज्य सरकारने आव्हान दिले होते. मात्र,जमीन मालक मेसर्स डी. दाह्याभाई अँड कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांचे हक्क न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने कायम ठेवले आणि ठाणे महापालिकेला २१ दिवसांत विकास हक्क प्रमाणपत्रे (डीआरसी/टीडीआर) स्वरूपात कायदेशीर भरपाई देण्याचे आदेश दिले. तसेच, जमिनीची नैसर्गिक हिरवळ कायम ठेवण्याचेही न्यायालयाने महापालिकेला बजावले..Mumbai News: विमानतळानजीक नमाज पठणास परवानगी नाही; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती.न्यायालयाचे निरीक्षणजमीन अधिग्रहण प्रक्रियेतील गंभीर प्रक्रियात्मक त्रुटींवर न्यायालयाने बोट ठेवले. सरकारची मूळ नोटीस सुरुवातीपासूनच चुकीची असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने आपल्या ३७३ पानांच्या आदेशात नोंदवले. या नोटिशीवर जंगल रक्षक (वनरक्षक) यांनी स्वाक्षरी केली होती आणि ती मेसर्स डी. दाह्याभाई अँड कंपनी लिमिटेडला पाठवण्याऐवजी डी. दाह्याभाई अँड कंपनी या भागीदारी फर्मला उद्देशून पाठवली होती, तथापि, वनरक्षकांना असे आदेश काढण्याचा कायदेशीर अधिकार नसल्याचेही न्यायालयाने सरकारचा दावा फेटाळताना स्पष्ट केले..सरकार वर्षानुवर्षे निद्रावस्थेत होतेही जमीन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग असल्याचा दावा वन विभागाचा दावा होता. परंतु, सरकार वर्षानुवर्षे निद्रावस्थेत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढताना वन विभागाचा दावा फेटाळून लावला. दरम्यान, रस्ते, बस आगार आणि सध्या काम सुरू असलेल्या जुळ्या बोगद्याच्या प्रकल्पासह सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी १९९९ पासून ठाणे विकास योजनेत ही जमीन समाविष्ट केली होती. .Mumbai Local : मध्य रेल्वेचा पुन्हा खोळंबा, विक्रोळीजवळ तांत्रिक बिघाड; लोकल ३० ते ४० मिनिटं उशिरा, स्थानकांमध्ये गर्दी.दुसरीकडे, उद्यान आरक्षण क्रमांक ४ साठी १०० एकरपेक्षा जास्त जमीन आधीच ताब्यात घेतल्याचे ठाणे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. त्यावर, जमिनीचा वापर करताना मालकाला भरपाई नाकारणे हे संविधानाच्या कलम ३००अ चे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने महापालिकेला सुनावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.