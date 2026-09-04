मुंबई

विधी सचिवांचे अक्षम्य वर्तन, ताशेरे ओढत न्यायालयाची अवमान नोटीस

Mumbai High Couty: उच्च न्यायालयाने विधी व न्याय विभागाचे सचिवांच्या अक्षम्य वर्तनावर ताशेरे ओढत न्यायालयाने दिलीप घुमारे यांना अवमान नोटीस बजावली.
Mumbai High Court

Mumbai High court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : जलदगती न्यायालयातील रिक्त पदांच्या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या प्रश्नांची उत्तरे उद्धट, आक्रमक आणि मोठ्या आवाजात दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने विधी व न्याय विभागाचे सचिव तसेच सल्लागार दिलीप घुमारे यांना धारेवर धरले. त्याचे वर्तन पूर्णतः अक्षम्य असल्याचे ताशेरेही ओढत न्यायालयाने अवमान नोटीस बजावली.

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