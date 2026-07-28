Mumbai News: तुम्ही जनतेची सेवा करण्यासाठी आहात, मग त्यांना मारहाण का करता? उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंच्या नेत्याला फटकारले

मुंबई : जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी ज्यांच्याकडून मते घेतात, निवडून येतात त्यांनाच हे लोकप्रतिनीधी नंतर मारतात, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २७) ताशेरे ओढले. डोंबिवलीतील डॉक्टरांवर हल्ला केल्याचा आरोप असलेल्या शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांची कृती धक्कादायक आणि विपरीत परिणाम करणारी असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले..म्हात्रे जनतेतून निवडून आलेले नगरसेवक आहेत. त्यांनी जनतेच्या सेवेची शपथ घेतली आहे; मग ते असे वर्तन कसे करू शकतात, असा प्रश्न प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपस्थित केला. या घटनेनंतर सुरुवातीला कोणताही तपास झाला नाही. वास्तविक तपास अधिकाऱ्याने म्हात्रेना सोयीस्कर वागणूक दिली. त्यांना न्यायालयीन कोठडीसाठी व्हीसीमार्फत करण्याची हजर परवानगी स्थानिक न्यायालयाकडे मागितली. पोलिसांनी आरोपीबद्दल असाधारण आदर दर्शविला, असा पुनरुच्चारही न्यायालयाने केला. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास पोलिस उपायुक्तांकडे सोपविला जावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले..Mumbai: अय्यंगार बेकरीवर FDAची धाड! केकमध्ये उंदराची विष्ठा आढळल्याचा व्हिडिओ व्हायरल, दोन मुलींसह नगरसेविका आजारी.जामीन मिळताच ठणठणीतन्यायालयीन कोठडीत असताना म्हात्रेचा रक्तदाब वाढल्याने रुग्णालयात दाखल केले; मात्र डॉक्टरांवर हल्ला केल्याचा आरोप असताना तो पूर्णपणे सुस्थितीत दिसत होता, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. जामीन मिळाल्यावर तो त्वरित रुग्णालयातून बाहेर पडला आणि त्याच्या समर्थकांनी त्याचे जंगी स्वागत केल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले..म्हात्रेना धडा मिळाला, जामीन द्याम्हात्रेवर कठोर अटी लादण्यात याव्यात. त्यांना आता योग्य तो धडा मिळाला आहे, असा युक्तिवाद करीत म्हात्रेच्या जामिनाला स्थगिती देणारा आदेश रद्द करण्याचा विचार करण्याची विनंती वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी न्यायालयाकडे केली.याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल होईपर्यंत म्हात्रे महाराष्ट्राबाहेर राहण्यासही तयार आहेत, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तथापि म्हात्रेवर यापूर्वी दाखल गुन्ह्यांकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आणि तरुणपणापासूनच सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण केल्याचेही न्यायालयाने सुनावले..Mumbai News: आता मुंबईकरांना नो टेन्शन! १० टक्के पाणीकपातीचं संकट दूर होणार, कधीपासून? तारीख आली समोर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.