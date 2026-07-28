मुंबई

Mumbai News: तुम्ही जनतेची सेवा करण्यासाठी आहात, मग त्यांना मारहाण का करता? उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंच्या नेत्याला फटकारले

Mumbai High Court: डोंबिवलीतील डॉक्टरांवर हल्ला केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंच्या नेत्याला 'तुम्ही जनतेची सेवा करण्यासाठी आहात, मग त्यांना मारहाण का करता; असे म्हणत फटकारले.
High Court Slams Ramesh Mhatre

High Court Slams Ramesh Mhatre

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी ज्यांच्याकडून मते घेतात, निवडून येतात त्यांनाच हे लोकप्रतिनीधी नंतर मारतात, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता. २७) ताशेरे ओढले. डोंबिवलीतील डॉक्टरांवर हल्ला केल्याचा आरोप असलेल्या शिवसेना नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांची कृती धक्कादायक आणि विपरीत परिणाम करणारी असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.

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bombay high court
mumbai high court