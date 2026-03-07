मुंबई

Mumbai News: न्यायालयीन कामकाजाचा न्यायमूर्तींच्या आरोग्यावर परिणाम, कामाच्या ताणाबाबत उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

Mumbai High Court: न्यायालयीन कामकाजाचा न्यायमूर्तींच्या आरोग्यावर परिणाम होत असल्याचे स्पष्ट करत कामाच्या ताणाबाबत उच्च न्यायालयाची टिप्पणी केली आहे.
Mumbai High Court

Mumbai High Court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : न्यायमूर्तींच्या आरोग्यावरही न्यायालयीन कामकाजाचा परिणाम होत असतो, ताण येतो. त्यामुळे युक्तिवाद करताना वकिलांनी व्यवस्थेचा आदर करण्याची गरज असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (ता. ६) लीलावती रुग्णालय ट्रस्टशी संबंधित प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले.

