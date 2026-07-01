Mumbai News: फेरीवाला परवान्यांवर न्यायालयाचे ताशेरे, एकाच कुटुंबाला अनेक परवाने; पालिकेला फटकारले

मुंबई : एकाच कुटुंबाला एकापेक्षा जास्त फेरीवाला परवाना कसा मिळाला, पालिका प्रशासनाच्या कायद्यात तशी तरतूद आहे का, अशी विचारणा मंगळवारी (ता. ३०) उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका प्रशासनाला केली. तसेच पालिकेच्या उदासीन कारभारावर ताशेरेही ओढले..गोरेगावस्थित वकील आशीष दुबे यांनी गोरेगाव पश्चिमेतील एका परवानाधारक दुकानदाराने पदपथावर तीन ते चार ठिकाणी फेरीवाले बसवून सर्व फेरीवाले बनावट कागदपत्राद्वारे अधिकृत फेरीवाल्यांचा कक्षेत आणल्याचा दावा अंतरिम अर्जाद्वारे केला होता..Mumbai Local: प्रवाशांची सुरक्षा कोणाच्या भरोशावर? मुंबई लोकलमध्ये आरपीएफ आणि जीआरपी कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा; २,५५९ पदे रिक्त .हा दावा सिद्ध करणारी कागदपत्रेही न्यायालयात सादर करताना एकाच कुटुंबातील तिन्ही सदस्यांकडे फेरीवाला असलेले तीन परवाने असल्याचेही चौकशीत समोर आल्याचे दुबे यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने अहवाल सादर करण्याचे आणि आरोपांच्या पडताळणीचे आदेश दिले होते..त्यानुसार न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर गोरेगाव पोलिसांना अहवाल सादर केला. त्यानुसार याचिकाकर्त्यांच्या आरोपात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन यासंदर्भात कठोर कारवाईचे आदेश न्यायालयाने दिले आणि सुनावणी दोन आठवड्यांनी ठेवली..आदेशांचा पुनर्विचार करावा लागेलगोरेगाव पोलिसांच्या अहवालावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आणि पालिका प्रशासनाकडे यासंदर्भात विचारणा केली, मात्र कोणतेही ठोस अ उत्तर न मिळाल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली, मुंबईतील फेरीवाला परवाना संदर्भातील मूळ आदेशांचाही पुनर्विचार करावा लागेल, असेही न्यायालयाने सुनावले..Hardik Pandya Trade: हार्दिकसाठी CSKसह एकूण ७ फ्रँचायझींमध्ये चुरस; दोनच संघ ज्यांना Mumbai Indians च्या कर्णधारामध्ये नाही रस.अहवालात धक्कादायक माहितीदुबेंच्या तक्रारीनुसार, आरोपांमध्ये तथ्य असून, रामदेमीप्रसाद कांदू या ८४ वर्षीय व्यक्तीसह त्यांच्या दोन मुलांच्या नावे अधिकृत फेरीवाला परवाना आहे. मूळ परवाना ९० च्या दशकांतील असून, या कुटुंबाने परिसरातील आपली काही दुकाने दरमहा ८५ हजार रुपये भाड्याने दिली असून, ते फेरीवाल्याच्या व्यवसाय अपंगासाठीच्या राखीव वर्गत करत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. तसेच गोरेगाव पश्चिम स्थानक परिसरात ५५ कुटुंबांतील १२९ जणांकडे असे अधिकृत फेरीवाला प्ररवाने असल्याची धक्कादायक माहितीही अहवालात नमूद केली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.