मुंबई

Mumbai News: फेरीवाला परवान्यांवर न्यायालयाचे ताशेरे, एकाच कुटुंबाला अनेक परवाने; पालिकेला फटकारले

Mumbai High Court: एकाच कुटुंबाला एकापेक्षा जास्त फेरीवाला परवाना दिल्यामुळे मुंबई पालिकेवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच पालिका प्रशासनाच्या कायद्यात तशी तरतूद आहे का, अशी विचारणा केली.
Mumbai High Court

Mumbai High court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : एकाच कुटुंबाला एकापेक्षा जास्त फेरीवाला परवाना कसा मिळाला, पालिका प्रशासनाच्या कायद्यात तशी तरतूद आहे का, अशी विचारणा मंगळवारी (ता. ३०) उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिका प्रशासनाला केली. तसेच पालिकेच्या उदासीन कारभारावर ताशेरेही ओढले.

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