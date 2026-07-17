गणेश मूर्ती विसर्जनावरून पुन्हा वाद! उंच 'पीओपी' मूर्तींचे जलस्त्रोतांत विसर्जन नको, राज्य सरकारच्या निर्णयावर हायकोर्टाचे खडेबोल

मुंबई : राज्य सरकारने मागील वर्षी सहा फुटांपेक्षा अधिक उंचीच्या 'पीओपी' मूर्तीचे नैसर्गिक जलस्त्रोतांमध्ये विसर्जन करण्यास परवानगी देणारे धोरण जाहीर केले होते; मात्र ते कायम ठेवल्यास जलस्रोतांचे अधिक नुकसान होईल, असे निरीक्षण गुरुवारी (ता. १६) उच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच मूर्तिकारांकडे या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी होता, असेही न्यायालयाने सुनावले..राज्य सरकारने लागू केलेले घोरण मार्च महिन्यात संपुष्टात आले. 'पीओपी'मुळे नैसर्गिक स्रोतांचे नुकसान होते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मार्गदर्शक तत्त्वे असतानाही मूर्तिकार पर्यावरणपूरक गणेशमूर्तीचा किंवा अन्य पाँयाचा विचार का करीत नाही, असे विचारणा न्यायालयाने केली. मूर्तिकारांचीही पर्यावरणीय समतोल राहावा, अशीच भूमिका आहे; मात्र हे सर्व एकाच रात्री होणार नाही. आम्हाला नक्की काय करावे, हेच कळत नसल्याचा दावा मूर्तिकार संघटनेच्या वतीने अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी केला..Mumbai News: मुंबईकरांचा रस्ता प्रवास जीवघेणा, महिनाभरात रस्त्यांवर 3 हजारांपेक्षा जास्त खड्डे; महापालिकेचे दावे फोल .गणेशोत्सव अवघ्या ७० दिवसांवर असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. त्यावर आम्हाला किती दिवस शिल्लक आहेत ते सांगू नका, सरकारचे धोरण मार्च महिन्यात संपुष्टात आले आहे, तुमच्याकडेही मागील वर्षभराचा कालावधी होता. त्यामुळे तुम्ही स्वतः पीओपी मूर्ती तयार करणे थांबवले पाहिजे, असे न्यायालयाने सुनावले..व्यवसायाला विरोध नाही!मुंबईसह राज्यातील अनेक गणेशोत्सव मंडळे ही १०० वर्षे जुनी आहेत. त्यापैकी काही मंडळे कमी उंचीच्या शाडू मातीच्या, कागदाच्या लगद्यापासून तयार केलेल्या मूर्तीचा वापर करीत असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. मिहिर देसाई आणि अॅड. रोणिता भट्टाचार्य यांनी न्यायालयाला दिली. आमचा मूर्तिकारांच्या व्यवसायाला नाही तर नैसर्गिक जलस्रोतामधील विसर्जनाला विरोध असल्याचा पुनरुच्चारही देसाई यांनी केला..... तोपर्यंत 'पीओपी' मूर्तीना परवानगी द्या!नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये सहा फुटांपेक्षा उंच 'पीओपी' गणेशमूर्तीच्या विसर्जनास परवानगी द्यावी, अशी मागणी करून राज्य सरकारने गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. तसेच 'पीओपी'च्या पुनर्वापरासाठी योग्य पर्याय मिळेपर्यंत सहा फुटांवरील पीओपी मूर्तीचे नैसर्गिक जलस्रोतांमधील विसर्जनास दिलेली परवानगी कायम ठेवण्याची विनंतीही सरकारने केली..Mumbai Local: मुंबईकरांच्या लाईफलाईनमध्ये पुन्हा राडा! प्रवाशांमध्ये जोरदार हाणामारी, लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करत...; घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल .गतवर्षी विसर्जित मूर्तीसहा फुटांपर्यंतच्या मूर्ती - २०,२५,३५९सहा फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्ती - ३१,३६४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.