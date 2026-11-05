Mumbai High Court: फटाके फोडण्याबाबत कालमर्यादेचा विचार करा, उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला सूचना

मुंबई : दिवाळीत सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यावरील बंदी कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने फटाके फोडण्यासाठी निश्चित केलेल्या वेळेचे नियम राज्यातही लागू करण्याबाबत विचार करा, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे..न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने १३ पानी आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या २९ ऑक्टोबरच्या आदेशाचा संदर्भ दिला. दिल्ली परिसरात केवळ हरित फटाके फोडण्यास सकाळी ६ ते ७ आणि रात्री ८ ते १० या वेळेत परवानगी दिली आहे. महाराष्ट्रातही अशा नियमांचा विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली..IPL 2027 Trade : हार्दिक पांड्याची चर्चा सुरू असताना सूर्यकुमार यादवच्या ट्रेडचा 'बाऊन्सर' पडला; Mumbai Indians ने काय निर्णय घेतला?.अनियंत्रित आतषबाजीमुळे हवेच्या गुणवत्ता निर्देशांकात (एक्यूआय) अचानक वाढ होते. सूक्ष्म प्रदूषक वातावरणात अनेक दिवस टिकून राहतात. त्यामुळे पर्यावरण आणि मानवी आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होतो, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले; मात्र दिवाळी याच आठवड्यात असल्याने यंदा तातडीने या नियमांची अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे सरकारने न्यायालयाला सांगितले..Mumbai News: ...ही न्यायाची थट्टा! भूखंडाचा ताबा देण्याचे म्हाडाला निर्देश, याचिकाकर्त्याला दिलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.