मुंबई

म्हात्रे तुरुंगात राहिल्याने फरक नाही पडणार, डॉक्टर मारहाण प्रकरणी उच्च न्यायालयाने जामिनाला दिलेली स्थगिती कायम

Ramesh Mhatre : डॉक्टर मारहाण प्रकरणी रमेश म्हात्रे यांच्या जामिनाला दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली असून म्हात्रे तुरुंगात राहिल्याने फरक नाही पडणार, असे निरीक्षण नोंदवले.
Mumbai High Court

Mumbai High court

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : डोंबिवलीतील महापालिका रुग्णालयात डॉक्टरांवर हल्ला केल्याप्रकरणी शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना मिळालेल्या जामिनावरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २२) कायम ठेवली. तसेच आणखी काही काळ तुरुंगात राहू द्या, काही फरक नाही पडत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

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