म्हात्रे तुरुंगात राहिल्याने फरक नाही पडणार, डॉक्टर मारहाण प्रकरणी उच्च न्यायालयाने जामिनाला दिलेली स्थगिती कायम

मुंबई : डोंबिवलीतील महापालिका रुग्णालयात डॉक्टरांवर हल्ला केल्याप्रकरणी शिवसेना (शिंदे गट) नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना मिळालेल्या जामिनावरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २२) कायम ठेवली. तसेच आणखी काही काळ तुरुंगात राहू द्या, काही फरक नाही पडत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले..न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे. त्यावरील मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हात्रे यांना मिळालेल्या जामिनाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर १९ जुलैला म्हात्रेनी पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली. त्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी म्हात्रे हे ७३ वर्षांचे असून, अनेक आजारांनी त्रस्त आहेत..Police Suspension News: 'खिशात पावडर टाकून तुमचे आयुष्य उद्ध्वस्त करेन', मुलांना धमकी देणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याचं निलंबन; गृह विभागाचा दणका.याच कारणास्तव त्यांना अटीसह जामीन द्यावा, अशी विनंती वकील सना रईस खान यांनी न्यायालयाकडे केली. मुळात त्यांच्या कोठडीची आवश्यकता नसून, रुग्णालयातील परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण होती आणि रुग्णाचा मृत्यूही होऊ शकला असता. म्हात्रे तिथे मदतीच्या उद्देशाने गेल्याचा दावाही खान यांनी केला. तथापि, तुम्हाला तो व्हिडिओ पाहायचा आहे का? त्यामध्ये म्हात्रे डॉक्टरांना मारहाण करताना २५ वर्षांच्या तरुणापेक्षाही अधिक उत्साही दिसत होते. लोकांना मदत करणे हे तुमचे कर्तव्य आहे की लोकांना मारहाण करणे, असा प्रश्नही खंडपीठाने उपस्थित केला..सीसीटीव्ही फुटेजचे जतन करा!डोंबिवलीच्या रुग्णालयात ही कचित घटना घडली, त्या घटनेच्या दिवसाचे सीसीटीव्ही फुटेज तसेच अटकेनंतर म्हात्रेना दाखल केलेल्या ठाणे रुग्णालयातील सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले..Mumbai Crime: रेल्वेच्या वरिष्ठ अभियंत्याची २६ लाखांना फसवणूक, आरोपींमध्ये रेल्वे अधिकाऱ्याचा समावेश.म्हात्रेंना व्हीसीद्वारे हजर करणारा अधिकारी कोण?अटकेनंतर म्हात्रे यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याने कनिष्ठ न्यायालयासमोर हजर करण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा (व्हीसी) पर्याय निवडण्यात आला. पोलिसांच्या निर्णयावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. म्हात्रेना व्हीसीद्वारे हजर करण्याची परवानगी मागणारा पोलिस अधिकारी कोण, हे जाणून घ्यायचे आहे, असे सांगत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली..आयएमएचा हस्तक्षेप अर्ज स्वीकारलाडॉक्टरांच्या समर्थनार्थ 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन ने दाखल केलेला हस्तक्षेप अर्ज खंडपीठाने मंजूर केला. याप्रकरणात सहा तासांत गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित होते; मात्र या प्रकरणात रुग्णालयाने कोणताही एफआयआर दाखल केला नाही आणि एफआयआर दुसऱ्या दिवशीच नोंदवला गेल्याची माहिती आयएमएच्या वतीने एस. यू. कामदार यांनी न्यायालयाला दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.