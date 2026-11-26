मुंबई : आम्ही केवळ बांधकामांचे तज्ज्ञ असून झाडे लावणे हे वन विभागाचे काम आहे, अशी जबाबदारी झटकणारी भूमिका सरकारी यंत्रणांनी न घेता विकासकामे आणि पर्यावरणाचा समतोल एकाच वेळी साधला जाईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. वृक्षतोडीची परवानगी मागण्यापूर्वीच आगाऊ वृक्षारोपण करून निसर्ग संवर्धनाचा प्रामाणिक प्रयत्न सिद्ध करा अन्यथा थेट परवानगी देणे कठीण होईल, असा इशाराच उच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २५) एमएमआरडीए आणि राज्य सरकारला दिला..मेट्रो स्थानकांना जोडणाऱ्या चालकविरहित टॅक्सींच्या (पॉड टॅक्सी) उन्नत मार्ग प्रकल्पासाठी कांदळवन क्षेत्रात परवानगी देण्याच्या मागणीसाठी एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे..26/11 Mumbai Attack 18th Anniversary : लाठी घेऊन कसाबच्या गोळ्या अंगावर झेलणारे तुकाराम ओंबळे अन् 'ती' ६० तासांची काळी रात्र! १८ वर्षांनंतरही मुंबईच्या जखमा ताज्या; तहव्वुर राणाच्या प्रत्यार्पणानंतर कुठवर पोहोचला न्याय?.त्या याचिकेवर मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्या वेळी या प्रकल्पाच्या बफर झोनमधील सहा कांदळवनांवर परिणाम होणार असून, त्या बदल्यात १०० झाडे लावण्यात येणार असल्याची माहिती एमएमआरडीएकडून न्यायालयाला देण्यात आली..तसेच वृक्षारोपणाची जबाबदारी वन विभागाची असल्याचेही सांगितले. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. या प्रकल्पाची संकल्पना २०२४-२५ मध्ये मांडली गेली. परवानग्या मिळण्यास दोन-तीन वर्षे लागतात, हे माहीत असूनही आगाऊ वृक्षारोपण का केले गेले नाही? लावलेली झाडे वाढायला ५ ते १० वर्षे लागतात. आज वृक्षतोडीची परवानगी दिल्यास पर्यावरणाची तत्काळ हानी होते. त्यामुळे परवानगी मागण्यापूर्वीच किमान २० ते ३० टक्के वृक्षारोपण पूर्ण करून निसर्गाचा समतोल राखल्याचे दाखवून द्या, असे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले..सविस्तर अहवाल सादर करा !मुंबईमध्ये विविध प्रकारची विकासकामे झपाट्याने सुरू आहेत. त्याचसोबत वायू आणि ध्वनी अशा दोन्ही प्रकारच्या प्रदूषणातही वाढ होत आहे. आमचा विकासकामांना विरोध नाही; परंतु पर्यावरणीय समतोल हा मुंबईसाठी सध्या अत्यावश्यक आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले. तसेच मागील पाच वर्षांत राज्यात किती वृक्षतोड झाली आणि प्रत्यक्षात किती वृक्षारोपण होऊन हिरवळ वाढली, याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊन न्यायालयाने सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केली..Mumbai Railway Security : २६/११ चा धडा विसरले रेल्वे प्रशासन? चर्चगेटचा बॅग स्कॅनर बंद, मेटल डिटेक्टरही निकामी; १८ वर्षांनंतरही सुरक्षेचा प्रश्न कायम.सरसकट परवानगीस नकारनुकसानभरपाई म्हणून लावण्यात आलेली झाडे सहा ते सात फूट वाढली पाहिजेत. त्यांची निगा कशी राखली जाईल, त्यांचे संवर्धन कसे होईल याचा विचारच केला जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पासाठीच्या खारफुटी किंवा वृक्षतोडीला आम्ही सरसकट परवानगी देणार नसल्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला..केवळ कागदोपत्री कारभारावर ताशेरेशहरात मोठ्या प्रमाणावर उड्डाणपूल व इतर बांधकामे सुरू आहेत; पण वन विभाग आणि इतर यंत्रणांमध्ये कोणताही समन्वय नाही. सर्व काही केवळ कागदावरच दिसत आहे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले. वृक्षारोपणाचे दावे केवळ कागदावर न राहता उपग्रह प्रतिमांद्वारे (सॅटेलाईट इमेज) हिरवळ वाढल्याची प्रत्यक्ष खातरजमा केली जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.