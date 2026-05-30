Bhayandar: मुंबईत मराठी माणसाला घर देण्यास नकार, महिलेचा आरोप; प्रताप सरनाईकांचा संताप

भाईंदर : पश्चिमेतील मराठी कुटुंबाला भाड्याने घर देण्यास नकार देण्यात आला आहे. मराठी माणसाला घर भाड्याने देत नाही, असे उत्तर या कुटुंबाला देण्यात आले. या घटनेची दखल घेत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महिलेची भेट घेतली. घर नाकारणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना त्यांनी पोलिसांना दिल्या. .रेणुका शिंदे या महिलेने चहाविक्रीचा व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यांनी परिसरात भाड्याने घर शोधायला सुरुवात केली. त्यासाठी चित्रफितीद्वारे इस्टेट एजंटशीदेखील संपर्क साधला. त्यांना घर पसंत पडले; मात्र त्या मराठी असल्यामुळे घर मालकाने घर देण्यास नकार दिल्याचे इस्टेट एजंटने त्यांना सांगितले..दरम्यान, हा अन्याय महिलेने समाजमाध्यमांवर मांडला. त्याची दखल घेत परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी (ता. २९) महिलेची भेट घेतली व तिच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे महिलेला सांगितले. या वेळी त्यांनी संबंधित घर मालकाला बोलावून त्याला चांगलेच खडसावले..यावेळी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी महिलेच्या पाठीशी उभे राहत इस्टेट एजंटविरोधात संताप व्यक्त केला. "राजकारण एकीकडे असले तरी महाराष्ट्रात मराठी माणसाला घर देण्यास नकार दिला जात असेल, तर उद्या त्याला मिरा-भाईंदरमधून हद्दपार करण्यासही वेळ लागणार नाही," असा इशारा प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी दिला. तसेच संबंधितांविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याबाबत पोलिसांना पत्र देणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले.