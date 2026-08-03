Mumbai News: मिठी नदीचा कायापालट होणार! हरित कॉरिडॉर आणि प्रोमेनेड उभारणार; नेमका प्लॅन काय?

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अंतर्गत मिठी नदीचे पुनरुज्जीवन हे एका नव्या हरित-नील नेटवर्कचे केंद्रबिंदू असेल. या उपक्रमाद्वारे पर्यावरणीय गुणवत्ता सुधारत धारावीसारख्या मुंबईतील सर्वाधिक दाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये अधिक आरोग्यदायी आणि सुलभ सार्वजनिक जागा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या पुनर्विकासाच्या आराखड्यात पुनरुज्जीवित नदीकिनारा, उद्याने, वृक्षराजीने नटलेले मार्ग आणि खुल्या जागांचा समावेश आहे..धारावीमध्ये एक सलग नैसर्गिक पर्यावरणीय जाळे निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळे हवेची गुणवत्ता सुधारणे, पृष्ठभागावरील तापमान कमी करणे, जैवविविधतेला प्रोत्साहन देणे आणि नागरिकांना हरित सार्वजनिक जागांचा अधिक लाभ मिळवून देणे अपेक्षित आहे. या दृष्टीकोनाचा भाग म्हणून धारावीमध्ये टप्प्याटप्प्याने सुमारे 40,000 वृक्षांचे पुनरुज्जीवन आणि लागवड करण्यात येणार आहे. याशिवाय, मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) जवळपास दोन लाख प्रतिपूरक वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे..लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या कन्या शकुंतलाबाई सपताल यांचे निधन.धारावीच्या पुनर्विकासातील एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पुनरुज्जीवित मिठी नदीलगत 3.3 किमी लांबीचा सार्वजनिक नदीकिनारी फेरफटका मार्ग उभारणे. हा मार्ग माटुंगा कल्व्हर्टपासून मिठी नदीच्या मुखापर्यंत विस्तारलेला असेल. सर्व मुंबईकरांसाठी खुला असणाऱ्या या नदीकिनाऱ्यावर निरीक्षण मंच (व्हियूइंग डेक), कॅफे आणि सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, नदीचे पर्यावरणीय स्वरूप जपले जाऊन ते अधिक सक्षम केले जाईल..“नदीकिनाऱ्यालगत स्थानिक प्रजातींची झाडे आणि प्रदूषण शोषून घेणाऱ्या वनस्पती लावण्यात येतील. तसेच पावसाच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी, भूजल पुनर्भरण वाढविण्यासाठी आणि नदी परिसंस्थेच्या दीर्घकालीन आरोग्यासाठी पारगम्य फरसबंदी आणि बायोस्वेल्स यांसारख्या उपाययोजनांचाही समावेश करण्यात आला आहे,” असे ANDPL च्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. हा नदीकिनारा प्रकल्पातील इतर हरित क्षेत्रांशी जोडला जाईल. .यात पादचारी आणि सायकलस्वारांसाठी 15 मीटर रुंदीचा ग्रीन स्पाइन, एक मोठे सेंट्रल पार्क तसेच धारावीतील विविध भागांमध्ये विकसित होणारी अनेक परिसर उद्याने यांचा समावेश आहे. “या सर्व हरित जागांचे नियोजन एकात्मिक नेटवर्क म्हणून करण्यात आले आहे. पुनरुज्जीवित मिठी नदीसह या जागा हवेचे चलन-वलन सुधारेल, शहरी उष्णता बेटाचा (अर्बन हीट आयलंड) परिणाम कमी करतील आणि नागरिकांसाठी स्वच्छ, आरोग्यदायी व सहज उपलब्ध असलेल्या सार्वजनिक जागा निर्माण करतील,” असे अधिकाऱ्याने सांगितले. .अधिकाऱ्यांनी वृक्ष प्राधिकरणाला दिलेल्या माहितीनुसार, धारावीमध्ये टप्प्याटप्प्याने सुमारे 40,000 वृक्षांचे पुनरुज्जीवन व लागवड करण्यात येणार आहे. हे पुनर्विकासासाठी प्रस्तावित वृक्षतोडीच्या संख्येच्या जवळपास पाचपट आहे. प्रतिपूरक वृक्षलागवड पालघर तालुक्यात करण्यात येणार आहे. “बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) क्षेत्रात पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने पालघर जिल्ह्यातील चहाडे गावात आम्ही आधीच 30,000 वृक्षांची लागवड केली आहे,” असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. चालू पावसाळ्यात एकूण सुमारे 75,000 वृक्षांची लागवड करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे..वृक्षलागवड आणि देखभालीसाठी पर्यावरण विषयक सल्लागार संस्था टेराकॉन (Terracon) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही संस्था वैज्ञानिक पद्धतीने वृक्षलागवड, सिंचन, संरक्षण आणि देखभाल यावर देखरेख ठेवेल, ज्यामुळे वृक्षांच्या जगण्याचे प्रमाण वाढण्यास मदत होईल. तसेच, वनीकरण कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक सहा महिन्यांनी वृक्षांच्या अस्तित्वाबाबत अनिवार्य अहवाल सादर केले जातील..Mumbai Crime: मामाचा राग भाच्यावर काढला, तरुणानं १ वर्षीय चिमुकल्याचं अपहरण केलं, डोंबिवलीत बंद रिक्षात सोडून फरार.वृक्षलागवड आणि पाच वर्षांच्या देखभालीचा संपूर्ण खर्च अदाणी नवभारत डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (ANDPL) उचलणार आहे. एएनडीपीएल च्या मते, मिठी नदीचे पुनरुज्जीवन, व्यापक वृक्षलागवड आणि परस्परांशी जोडलेल्या उद्यानांचा व हरित मार्गांचा एकत्रित परिणाम स्थानिक पर्यावरण सुधारण्यास मदत करेल आणि धारावीच्या परिवर्तनात हरित सार्वजनिक जागांना केंद्रस्थानी आणेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.