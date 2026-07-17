Amritsar Express: अमृतसर एक्स्प्रेसच्या डब्याखाली सापडला मानवी पाय; सीएसएमटी रेल्वे यार्डमधील घटना, रेल्वे पोलिसांना वेगळाच संशय

सकाळ वृत्तसेवामुंबई, ता. १७ ः छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथील रेल्वे यार्डमध्ये शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी धक्कादायक घटना उघडकीस आली. गाडी क्रमांक ११०५८ अमृतसर-सीएसएमटी एक्स्प्रेसची नियमित स्वच्छता आणि देखभाल सुरू असताना एम-२ डब्याखाली गुडघ्याखालचा मानवी पाय आढळल्याने रेल्वे प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. देखभाल कर्मचाऱ्यांनी ही बाब निदर्शनास येताच तातडीने रेल्वे अधिकाऱ्यांना माहिती दिली..त्यानंतर लोहमार्ग पोलिस (जीआरपी) आणि रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ) घटनास्थळी दाखल झाले. पंचनामा करून मानवी अवयव पुढील तपासासाठी सेंट जॉर्ज रुग्णालयात पाठविण्यात आला. रेल्वेकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, शुक्रवारी सकाळी ६ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत गाडीची नियोजित देखभाल सुरू होती. यादरम्यान एम-२ डब्याखाली ट्रॉलीजवळ मानवी पाय अडकलेल्या अवस्थेत आढळला. प्राथमिक तपासात हा मानवी अवयव रेल्वे रूळ ओलांडताना झालेल्या अपघातातील असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे..Mumbai News: साईट ऑफिस हटवलं, पण कारवाईची जबाबदारी कुणाची? खोत डोंगरी प्रकरणात पोलीस-SRA आमनेसामने.मात्र हा अपघात नेमका कुठे झाला, संबंधित व्यक्तीची ओळख काय आहे आणि हा मानवी अवयव गाडीखाली कसा अडकला, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. या घटनेचा उलगडा करण्यासाठी अमृतसर-सीएसएमटी एक्स्प्रेसच्या संपूर्ण प्रवासाची साखळी तपासली जात आहे. गाडीच्या मार्गावर ट्रेसपासिंग किंवा अन्य रेल्वे अपघाताची नोंद झाली होती का, याचाही शोध घेतला जात आहे..ST Fare Hike : एसटी प्रवास महाग: राज्य परिवहन प्राधिकरणाकडून १३.५६ टक्के भाडेवाढ, हंगामी वाढ रद्द.आज सकाळी अमृतसर-सीएसएमटी एक्स्प्रेसच्या देखभालीदरम्यान मानवी पायाचा तुकडा आढळला. प्राथमिक माहितीनुसार, हा प्रकार ट्रेसपासिंग संबंधित असण्याची शक्यता वाटत आहे. सर्व संबंधित रेल्वे विभागांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे. सर्व माहितीची खातरजमा झाल्यानंतरच घटनेबाबत अधिकृत माहिती देता येईल. सध्या या प्रकरणाचा तपास लोहमार्ग पोलिस (जीआरपी) करीत आहेत.- डॉ. स्वप्नील नीला, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.