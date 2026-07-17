मुंबई

Amritsar Express: अमृतसर एक्स्प्रेसच्या डब्याखाली सापडला मानवी पाय; सीएसएमटी रेल्वे यार्डमधील घटना, रेल्वे पोलिसांना वेगळाच संशय

Amritsar CSMT Express: सीएसएमटी यार्डमध्ये धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. अमृतसर-सीएसएमटी एक्स्प्रेसच्या डब्याखाली मानवी पाय आढळून आला आहे. या प्रकरणी तपास सुरू करण्यात आला आहे.
Amritsar CSMT Express

Amritsar CSMT Express

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. १७ ः छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) येथील रेल्वे यार्डमध्ये शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी धक्कादायक घटना उघडकीस आली. गाडी क्रमांक ११०५८ अमृतसर-सीएसएमटी एक्स्प्रेसची नियमित स्वच्छता आणि देखभाल सुरू असताना एम-२ डब्याखाली गुडघ्याखालचा मानवी पाय आढळल्याने रेल्वे प्रशासनात एकच खळबळ उडाली. देखभाल कर्मचाऱ्यांनी ही बाब निदर्शनास येताच तातडीने रेल्वे अधिकाऱ्यांना माहिती दिली.

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