Thane Fire Safety: ठाण्यात अग्निसुरक्षेचा गंभीर प्रश्न! १९ पैकी १६ तेल गोडाऊन बेकायदा; शेकडो आस्थापनांकडे फायर परवानाच नाही

ठाणे : ठाणे शहरातील तेलाची गोडाऊने, बँक्वेट हॉल, लॉज, रेस्टॉरंट आणि अन्य व्यावसायिक आस्थापनांपैकी मोठ्या संख्येने आस्थापनांकडे अग्निशमन विभागाचा आवश्यक वापर परवाना नसल्याचे उघड झाल्याने भविष्यात मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली. अशातच पालिका प्रशासनाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीवरून शहरातील अग्निसुरक्षेची स्थिती गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.गावदेवी भाजी मंडईतील भीषण आगीत दोन जणांचा बळी गेल्यानंतर शहरातील अग्निसुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला असतानाच ठाणे महापालिका प्रशासनाकडून महासभेत दिलेली उत्तरामुळे पुन्हा एकदा गाणी सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला असल्याचे बोलले जात आहे. प्रश्नोत्तराच्या तासात भाजपच्या नगरसेविका मृणाल पेंडसे यांनी शहरातील तेलाच्या गोडाऊनांची संख्या, त्यांची कायदेशीर स्थिती तसेच अग्निशमन विभागाच्या वापर परवान्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर प्रशासनाने दिलेल्या उत्तरानुसार, ठाणे शहरातील नोंद असलेल्या १९ तेलाच्या गोडाऊनांपैकी तब्बल १६ गोडाऊने अनधिकृत आहेत..केवळ तीन गोडाऊनांकडेच अग्निशमन विभागाचा अधिकृत वापर परवाना असल्याची माहिती सभागृहात देण्यात आली. याशिवाय, शहरात कार्यरत असलेल्या शेकडो बँक्वेट हॉल, लॉज, रेस्टॉरंट आणि पबपैकी केवळ तीन बँक्वेट हॉल, १६ लॉज आणि ११३ रेस्टॉरंटनाच अग्निशमन विभागाचा वापर परवाना असल्याचे उपायुक्त संचेती आणि मुख्य अग्निशमन अधिकारी गिरीश झळके यांनी स्पष्ट केले..यावेळी मृणाल पेंडसे यांनी कोलबाड परिसरातील दोन निवासी इमारतींच्या मधोमध सुरू असलेल्या तेलाच्या गोडाऊनाचा मुद्दा उपस्थित करत प्रशासनाला धारेवर धरले. अशा ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात ज्वलनशील तेलाचा साठा करण्यात येत असून भविष्यात आग लागल्यास गावदेवी भाजी मंडईतील दुर्घटनेपेक्षाही भीषण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. इमारत अधिकृत अथवा अनधिकृत आहे, याचा विचार आग करणार नाही; मात्र निष्पाप नागरिकांचे जीव धोक्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता. दरम्यान, अतिरिक्त आयुक्त संदीप माळवी यांनी शहरातील सर्व व्यावसायिक आस्थापनांचे फायर ऑडिट सुरू असल्याची माहिती दिली. ऑडिट पूर्ण झाल्यानंतर त्याचा अहवाल महासभेसमोर सादर करण्यात येईल. तसेच २०१६ नंतर ‘चेंज ऑफ यूजर’ नियमांमध्ये झालेल्या बदलांनुसार आवश्यक वापर परवाना न घेता सुरू असलेल्या आस्थापनांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यामुळे फायर ऑडिट, परवान्यांची पडताळणी आणि नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी कागदापुरती न राहता प्रत्यक्षात झाली तरच भविष्यातील संभाव्य दुर्घटना टाळता येतील, अशी भावना महासभेत व्यक्त करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.