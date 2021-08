नव्या कंत्राटदाराची नियुक्ती न झाल्याने तौक्ते वादळामुळे शेकडो झाडांचा बळी गेला

By

मुंबई : पावसाळ्याच्या (Rainy) तोंडावर वृक्ष छाटणीसाठी (For tree pruning) नव्या कंत्राटदाराची (contractor) नियुक्ती न झाल्याने तौक्ते वादळामुळे (Due to the storm) शेकडो झाडांचा (Tree) बळी गेला.ही कोसळलेली झाडे (tree) उचलण्यासाठी जुन्याच कंत्राटदारांवर काम सोपविण्यात आले.त्यामुळे कंत्राटाच्या खर्चात 10 ते 20 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे.

ए प्रभागातील धोकादायक,मृत झाडे कापणे,पडलेली झाडे उचलणे यासाठी 2019 मध्ये दोन वर्षांसाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात आली होती.3 कोटी 44 लाख रुपयांचा खर्च होणार होता.हे कंत्राट जून 2021 मध्ये संपले.मात्र,नव्या कंत्राटदाराची नियुक्ती झाली नाही.महानगर पालिका प्रामुख्याने पावसाळ्यापुर्वी या कंत्राटदारांकडून धोकादायक झाडांची छाटणी करते.तर,पावसाळ्यात कोसळणारी झाडे उचलण्याची जबाबदारी या कंत्राटदाराची असते.

हेही वाचा: निसर्गाचा ऱ्हास रोखण्यासाठी 'वसुधंरा बचाव उपक्रम' : अर्थतज्ज्ञ प्रा. एच. एम. देसरडा

मात्र,कंत्राटदार नियुक्तीला झालेल्या विलंबामुळे यंदा पावसाळ्यात मोठा फटका बसला.तौक्ते वादळात 850 हून अधिक झाडे कोसळली तर 1200 हून अधिक झाडांच्या फांद्या कोसळल्या होत्या.मात्र,नवा कंत्राटदार नसल्याने ही झाडे फांद्या रस्त्यांवर पडूनच होते.त्यामुळे जुन्याच कंत्राटदारांना पुन्हा काम देण्यात आले.ए प्रभागातील कंत्राटाच्या खर्चात यामुळे 72 लाख 40 हजारांची वाढ झाली आहे.तसा प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत मांडण्यात आला होता.या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली आहे.मुळ कंत्राटाच्या किंमतीत 21 टक्क्यांची वाढ झाली.

हेही वाचा: निवडणूक जल्लोषावर निर्बंध घाला; माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा

एच पश्‍चिम प्रभागासाठीही 5 कोटी 9 लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते.मात्र,हे कंत्राटही जून 2021 मध्ये संपल्याने पावसाळ्यात त्याच कंत्राटदाराकडून काम करण्यात आले.यासाठी कंत्राटदाराला 50 लाख 91 हजार रुपयांची अतिरीक्त रक्कम देण्यात आली.मुळ कंत्राटाच्या किंमतीत 10 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. महानगर पालिकेने वेळीच निवीदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटदाराची नियुक्ती केली असती तर हा खर्च कमी झाला असता.तसेच,वादळापुर्वी वृक्ष छाटणी केली असती तर झाडे कोसळण्या पासून वाचली असती असा आरोपही विरोधकांनी केला आहे

https://www.oberoirealty.com/elysian?utm_source=digital&utm_medium=columbia&utm_term=ELYCLM&ad=0_5687660_ba93739e-2c1f-4d68-9646-99dde929f155-1sj4s_048a2f76-1a85-4051-b290-08932c7ed185-1sjd4_1788_58756452_144_348322_1_144_null_null_18_348011_348020_348006_null_1808_34755&col_ci=R132N802j3211629196104603ca3wdix2276kw4wn95v3k