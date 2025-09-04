मुंबई

Hyderabad Gazette: हैदराबाद गॅझेटियरनुसार भटके विमुक्त आदिवासी! मराठ्यांना दिलेला न्याय भटक्या विमुक्तांना मिळणार का?

Reservation Debate: हैदराबाद गॅझेटनुसार भटके-विमुक्त समाज आदिवासी असल्याचा उल्लेख आहे. मराठ्यांना न्याय मिळणार असेल, तर आम्हालाही आदिवासी करा, अशी मागणी समाज नेत्यांकडून होत आहे.
Hyderabad Gazette
Hyderabad Gazettesakal
संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : हैदराबाद गॅझेटियरनुसार राज्यातील भटक्या विमुक्त जाती या आदिवासी गणल्या जातात. या गॅझेटचा आधार‍ घेत मराठ्यांना कुणबी केले जाणार असेल तर आम्हालाही आम्ही स्वातंत्र्यापूर्वी असलेल्या आदिवासीत नोंद करून आम्हाला आदिवासीचे दाखले द्या आणि त्यात गणना करा, अशी मागणी राज्यातील भटक्या विमुक्त जमातीतील तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. त्यासोबत ओबीसीमध्ये मराठा आल्याने राज्यातील भटक्या विमुक्तांना कधीही राजकीय लाभ मिळणार नाहीत, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

