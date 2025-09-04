Hyderabad Gazette: हैदराबाद गॅझेटियरनुसार भटके विमुक्त आदिवासी! मराठ्यांना दिलेला न्याय भटक्या विमुक्तांना मिळणार का?

मुंबई : हैदराबाद गॅझेटियरनुसार राज्यातील भटक्या विमुक्त जाती या आदिवासी गणल्या जातात. या गॅझेटचा आधार घेत मराठ्यांना कुणबी केले जाणार असेल तर आम्हालाही आम्ही स्वातंत्र्यापूर्वी असलेल्या आदिवासीत नोंद करून आम्हाला आदिवासीचे दाखले द्या आणि त्यात गणना करा, अशी मागणी राज्यातील भटक्या विमुक्त जमातीतील तज्ज्ञांकडून केली जात आहे. त्यासोबत ओबीसीमध्ये मराठा आल्याने राज्यातील भटक्या विमुक्तांना कधीही राजकीय लाभ मिळणार नाहीत, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे..'उचल्या'कार लक्ष्मण गायकवाड म्हणाले, राज्यात भटक्या विमुक्त जाती-जमाती या ओबीसीमध्ये गणल्या जातात. आजूबाजूच्या कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात त्या आदिवासीत येतात. हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये राज्यातील सर्व भटके- विमुक्त हे आदिवासी म्हणून नोंद आहे. इंग्रजाच्या काळात आमच्यासाठी सामाजिक न्यायासासाठी विकास योजना राबविल्या जात होत्या. .आमच्या सर्व लोकांना त्योवळी इंग्रज सरकारकडून स्वतंत्र आर्थिक निधीची तरतूद केली जात असे. शिवाय आमच्या लोकांना मानधनही मिळत होते. मात्र, महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर आम्हाला ओबीसीमध्ये टाकून आमचे फार मोठे नुकसान केले आता मराठ्यांना दिलेला न्याय भटक्या विमुक्तांनाही लावला जावा अशी मागणी गायकवाड यांनी केली..राज्यातील सर्व भटके विमुक्त हे मूळचे आंध्र आणि कर्नाटक राज्यातील असून त्यांच्या भाषा आणि संस्कृतीच्या आधारे ते सिद्ध होते. यासाठी त्यांचे क्षेत्रिय बंधन उठवून त्यांना त्या राज्यात आणि विशेषत: हैदराबाद गॅझेटनुसार आदिवासींमध्ये गणना करून त्यांना दाखले द्यावेत अशीही मागणी करण्यात आली. मूळात राज्यात भटके विमुक्तांच्या विविध जातींना ते आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकले नसल्याने अजूनही त्यांना राजकीय आरक्षण मिळत नसल्याची खंत तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आली..मराठा ओबीसीमध्ये आले तर आम्हा भटक्या विमुक्ताना जे काही थोड फार प्रतिनिधित्व करण्यास मिळण्याची शक्यता होती ती कायमची संपवून जाईल. त्यामुळे सरकारने हैद्राबाद गॅजेट थांबवून इथल्या भटक्या विमुक्त ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचे संरक्षण करावे.- ऍड. अरुण जाधव राज्य समन्व्यक,भटके विमुक्त समिती.ओबीसीमध्ये सर्व बाजूने सक्षम असलेल्या मराठ्यांचा समावेश झाल्याने सामाजिक, शैक्षणिक आणि दुसरीकडे राजकीय आरक्षण कधीही मिळणार नाही. सर्व आरक्षण ते पळवतील. यामुळे आम्हाला हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर आदिवासींमध्ये गणना करावी.- मच्छिंद्र भोसले, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय भटके विमुक्त जाती संघ.OBC Agitation : अंतरवाली सराटीत ओबीसींच्या उपोषणाचा चौथा दिवस; आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार, छगन भुजबळांचे महत्त्वाचे आवाहन.हैदराबाद गॅझेटनुसार एका मोठ्या समाजाला न्याय सरकारकडून दिला जात असले तर त्याच आधारावर भटक्या-विमुक्तांनाही मिळायला हवा. स्वातंत्र्यापूर्वी आमच्यासाठी ज्या योजना राबविल्या जात होत्या, आमच्यासाठी जे जाचक आणि विकासाच्या योजना होत्या, त्याचे सर्व उल्लेख गॅझेटमध्ये आहेत. यामुळे जर मराठ्याना ओबीसी केले जाणार असेल तर आम्हाला त्याच आधारावर आदिवासी करा.- लक्ष्मण गायकवाड, ज्येष्ठ साहित्यिक, भटक्या विमुक्तांचे नेते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.