मुंबई

Tukaram Munde Viral Video : तुकाराम मुंढेंचा VIDEO व्हायरल; ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याच्या मागणीशी संबंध काय?

तुकाराम मुंढे यांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांना पाठिंबा दिल्याचा दावा सोशल मीडियावर व्हायरल झाला.
Tukaram Mundhe Viral Video

Tukaram Mundhe Viral Video

Sakal

विनयन वाघमारे
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मुंबई : IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओच्या आधारे त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांना पाठिंबा दिल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, या दाव्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे.

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