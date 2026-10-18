Tukaram Munde Viral Video : तुकाराम मुंढेंचा VIDEO व्हायरल; ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याच्या मागणीशी संबंध काय?

मुंबई : IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओच्या आधारे त्यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या आंदोलकांना पाठिंबा दिल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, या दाव्याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे..दसऱ्यापासून ३ राशींना अच्छे दिन? धनलाभासह नव्या संधींचे संकेत.व्हायरल व्हिडिओमध्ये नेमकं काय आहे?सोशल मीडियावर शेअर झालेल्या व्हिडिओला CJP आंदोलनाशी जोडण्यात आले. त्यामुळे तुकाराम मुंढे यांच्या भूमिकेबाबत चर्चा सुरू झाली.व्हिडिओमध्ये तुकाराम मुंढे तरुणांशी संवाद साधताना दिसतात.या संवादात त्यांनी Gen Z पिढीच्या ऊर्जेचा उल्लेख केला आहे.या व्हिडिओचा संदर्भ ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीशी जोडला जात आहे.मात्र, शासनाच्या पडताळणीनुसार व्हिडिओचा CJP आंदोलनाशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाले..घशातील चिकट कफ आणि खवखवेने हैराण आहात? आराम देतील 'हे' सोपे घरगुती उपाय!.ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचा मुद्दा काय?मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि मतदार यादीच्या पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून राजकीय चर्चा सुरू आहे. या मुद्द्याशी तुकाराम मुंढेंचा व्हिडिओ जोडल्याने सोशल मीडियावर संभ्रम निर्माण झाला.मात्र, एखाद्या व्हिडिओचा वापर करून केलेला दावा आणि त्या व्हिडिओचा मूळ संदर्भ या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. त्यामुळे व्हायरल पोस्टमधील दाव्याची पडताळणी करणे आवश्यक आहे..थोडक्यात तुकाराम मुंढे यांनी आंदोलकांना पाठिंबा दिल्याचा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे शासनाच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.