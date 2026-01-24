मुंबई

Sahar Sheikh: येत्या काळात महाराष्ट्रात हिरवा रंग पसरवू; सहर शेख यांना पाठिंबा देत इम्तियाज जलीलांचे वादग्रस्त वक्तव्य, काय म्हणाले?

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीनंतर एआयएमआयएमच्या नगरसेवक सहर शेख यांच्या विधानाभोवती सुरू असलेली राजकीय चर्चा अजूनही सुरूच आहे. आता त्यांच्या पक्षाने सहर शेख यांच्या समर्थनार्थ पुढाकार घेतला आहे. पक्षाचे महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील यांनी नगरसेवक सहर शेख यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, त्यांचे विधान पक्षाचे प्रतिनिधित्व करते. येत्या काळात ते संपूर्ण महाराष्ट्रात हिरवा रंग पसरवतील.

