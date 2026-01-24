Sahar Sheikh: येत्या काळात महाराष्ट्रात हिरवा रंग पसरवू; सहर शेख यांना पाठिंबा देत इम्तियाज जलीलांचे वादग्रस्त वक्तव्य, काय म्हणाले?

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीनंतर एआयएमआयएमच्या नगरसेवक सहर शेख यांच्या विधानाभोवती सुरू असलेली राजकीय चर्चा अजूनही सुरूच आहे. आता त्यांच्या पक्षाने सहर शेख यांच्या समर्थनार्थ पुढाकार घेतला आहे. पक्षाचे महाराष्ट्र प्रमुख इम्तियाज जलील यांनी नगरसेवक सहर शेख यांना पाठिंबा दर्शविला आहे. त्यांनी असे म्हटले आहे की, त्यांचे विधान पक्षाचे प्रतिनिधित्व करते. येत्या काळात ते संपूर्ण महाराष्ट्रात हिरवा रंग पसरवतील..एआयएमआयएम नेते इम्तियाज जलील म्हणाले, "ज्याला भुंकायचे आहे, त्याला भुंकू द्या. आम्हाला काही फरक पडत नाही. तुम्ही या देशाला जातीय आधारावर विभागले आहे. नकारात्मक मानसिकतेचे लोक अशा अनावश्यक चर्चांमध्ये गुंततात. हा भाजप मंत्री दररोज विष ओकतो. एक महिला नेता दररोज हास्यास्पद विधाने करतो. कोणत्या कायद्याअंतर्गत नोटीस बजावण्यात आली आहे? कोणत्या कलमाअंतर्गत? तुम्ही या एका मुलीला कोणत्या आधारावर नोटीस बजावली आहे?".Sahar Sheikh:''माझ्या पक्षाचा झेंडा हिरवा, त्यामुळे...'' सहर शेख यांनी पोलिसांना दिलेल्या पत्रात काय खुलासा केला?.इम्तियाज जलील पुढे म्हणाले, "सहर शेख या मुलीच्या विधानापासून आम्ही कधीही मागे हटणार नाही. भविष्यात आम्ही संपूर्ण महाराष्ट्रात हिरवा झेंडा फडकावू. सहरने जे काही विधान केले आहे ते पक्षाचे विधान आहे. पक्ष पूर्णपणे सहरच्या पाठीशी उभा आहे. तो आम्हाला सांगणारा कोण आहे? आम्ही कोणाशीही ते कोणत्याही स्वरात बोलू. मी संपूर्ण देशाला हिरवा करण्याबद्दल बोलत आहे. मी ते हिरवे करण्याबद्दल बोलत आहे. मी मुंब्रा हिरवा करण्याबद्दल बोलत आहे.".Mhada: सदनिका वितरणासाठी पात्रता निश्चिती सुरू, म्हाडाची मूळ भाडेकरूंसाठी प्रक्रिया; 'असा' करा अर्ज.सहर शेखवर दबाव आणला गेला. म्हणून आम्ही लोकांसमोर स्वतःला सौम्य केले. येथे सर्वांसाठी काम केले जाईल; आमच्या विजयामुळे त्यांना त्रास झाला. एका सुशिक्षित मुलीला आणि तिच्या कुटुंबाला त्रास देण्यात आला आणि तुम्ही तिला तिकीट देण्याच्या नावाखाली नोटीस बजावत आहात. तुम्ही कधी भाजप महिला नेत्याला नोटीस बजावली आहे का? आमच्यासाठी कायदा काही वेगळा आहे का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.