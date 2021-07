डोंबिवलीत १०३ वर्षांच्या आजीबाईंनी घेतली कोरोना प्रतिबंधक लस

डोंबिवली: कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर (covid second wave) लसीकरणाबद्दल मोठ्या प्रमाणावर जागरुकता निर्माण झाली आहे. नागरिक मोठ्या संख्येने लसीकरण (vaccination) करुन घेण्यासाठी लस केंद्रावर जात आहेत. महाराष्ट्रात आतापर्यंत कोट्यवधी नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. लसीकरण हाच कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेला रोखायचा एकमेव मार्ग आहे. (In dombivali 103 year old lady took covid preventive vaccine dmp82)

सध्या पुन्हा एकदा लसींचा तुटवडा निर्माण झालाय. त्यामुळे लसीकरण केंद्र बंद ठेवावी लागतायत. पण लसी उपलब्ध झाल्यानंतर नागरिक स्वत:हून लसीकरणासाठी केंद्रावर जात आहेत. डोंबिवलीत तर चक्क १०३ वर्षांच्या आजीबाईंनी कोरोना प्रतिबंधक लस घेतली. कृष्णाबाई महाजन असे या आजींचे नाव आहे.

हेही वाचा: भर रस्त्यात दादर स्टेशनवर महिलेला मारली मिठी, आरोपीला अटक

त्यांनी डोंबिवली येथील केडीएमसीच्या पाटकर लसीकरण केंद्रावर ही लस घेतल्याची माहिती त्यांचे पणतू जयेश अग्निहोत्री यांनी दिली. अद्यापही कोवीड लस घेण्यासाठी साशंक असणाऱ्या लोकांसाठी या 103 वर्षांच्या अजीबाईंनी लस घेत एकप्रकारे सकारात्मक संदेश दिला आहे.